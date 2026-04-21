El Club Atlético 9 de Julio mostró entusiasmo y juventud en el Torneo Nacional

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Durante las últimas semanas, se desarrollaron en todo el país las competencias de hockey femenino de clubes de 1ª división, organizadas por la Confederación Argentina de Hockey a través de los Campeonatos Regionales de Clubes (CRC).

En la Regional Bonaerense, las competencias se llevaron a cabo en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, incluyendo Lincoln.

En esta sede, el Club Atlético 9 de Julio representó a nuestra ciudad en la Zona “E”, obteniendo muy buenas actuaciones que, aunque no se tradujeron en resultados completamente favorables, destacaron por la calidad y la proyección de sus jugadoras.

El equipo logró una victoria contundente sobre Sporting de Bahía Blanca por 5 a 1 en el último partido, y un empate 3 a 3 frente a Palihue, también de Bahía Blanca. Por su parte, sufrió derrotas ajustadas ante Sarmiento de Coronel Suárez (5-3), River de Mar del Plata (2-1) y el local Rivadavia (3-2).

Más allá de los resultados, la participación del Club Atlético fue sumamente positiva. El equipo estuvo compuesto mayoritariamente por jugadoras juveniles de las categorías Sub 16 y Sub 19, combinadas con integrantes del plantel superior. Entre ellas, se destacó la talentosa Inés Ibarra, de tan solo 16 años, quien se consagró goleadora del certamen.

La experiencia adquirida por las jugadoras se considera invaluable, especialmente frente a desafíos como la pérdida de varias integrantes que continúan sus estudios universitarios en otras ciudades. Con esta base, el Club Atlético proyecta su participación en los próximos torneos de las categorías Sub 14 y Sub 16, y antes de ello, retomará la competencia en los torneos de la Asociación, que continúan el próximo sábado.

La actuación del equipo nuevejuliense en el CRC Regional Bonaerense refleja el potencial de un plantel joven y promete grandes expectativas para el futuro del hockey local.