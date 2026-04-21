Se envió a las Escuelas un protocolo para responder a incidentes con armas

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En medio de una serie de carteles y mensajes amenazantes que aparecieron en escuelas de toda la provincia, las autoridades de Educación y Seguridad bonaerenses se reunieron con representantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) para evaluar los pasos a seguir y reforzar un protocolo de actuación frente a este tipo de hechos.

La reunión estuvo encabezada por Flavia Terigi, directora general de Cultura y Educación, y Javier Alonso, ministro de Seguridad. Los gremios docentes presentaron propuestas para abordar las “nuevas dificultades originadas en comunidades digitales que promueven acciones violentas”, incluyendo jornadas institucionales de análisis, políticas de salud mental, formación para directivos y docentes, espacios de trabajo con familias y talleres con estudiantes. También solicitaron la convocatoria de mesas interministeriales y distritales para coordinar acciones.

Desde el ministerio de Educación se confirmó que se impulsará la formación de mesas intersectoriales para intervenir en situaciones conflictivas o violentas, además de coordinar reuniones interministeriales y mantener un monitoreo constante de la situación.

El protocolo establece que, ante la detección de mensajes que refieran a un posible tiroteo o a la presencia de armas, los establecimientos deben actuar con celeridad, priorizando la protección de la vida y la integridad de la comunidad educativa.

En caso de amenazas, el personal escolar debe informar inmediatamente al equipo directivo, que a su vez comunicará a inspectores de enseñanza y autoridades distritales y regionales, y radicará la denuncia ante la fiscalía o dependencia judicial correspondiente. Se remarca que en una primera instancia se debe evitar identificar a estudiantes para garantizar sus derechos, y que la normativa aplica a mensajes amenazantes en carteles, inscripciones u otros soportes digitales.

Si un estudiante exhibe un arma en el establecimiento, el protocolo indica tratarla siempre como si estuviera cargada.

Se recomienda intentar calmar al estudiante y dialogar mientras otro adulto llama al 911.

Además, se debe procurar que el arma quede en una superficie segura, evitando que otros manipulen el objeto, y esperar a la llegada de la fuerza pública, que se encargará de retirarla. El alumno involucrado quedará bajo custodia, con intervención de la familia y de la Justicia.

El nuevo protocolo busca ofrecer un marco de acción claro para proteger a estudiantes y docentes, sin generar alarma innecesaria, en un contexto donde los casos de amenazas y conflictos escolares han aumentado en las últimas semanas.