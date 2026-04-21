Kicillof participó de la audiencia en la Corte Suprema por la deuda de $2,3 billones del Gobierno nacional

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este martes de la segunda audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para tratar la demanda provincial por más de $2,3 billones que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene pendiente. Lo acompañaron el ministro de Economía, Pablo López, y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.

Durante la audiencia, Kicillof destacó: “Lo que discutimos hoy en la Corte Suprema es la deuda de 2,3 billones de pesos por las cajas de jubilados no transferidas por el Gobierno nacional. Logramos un compromiso: el Ministerio de Economía de la Nación y ANSES deberán traer el próximo 10 de junio una propuesta concreta de pago, algo que venimos solicitando hace más de dos años”.

El reclamo bonaerense surge por la suspensión de las transferencias obligatorias que ANSES debe realizar a las cajas provinciales que aún no han sido transferidas al Estado nacional.

“La Provincia tiene en total ocho reclamos presentados ante la Corte Suprema de Justicia por distintas deudas que totalizan más de $15 billones: es una cifra inmensa, que representa un tercio del presupuesto sancionado para este año”, afirmó el Gobernador, quien añadió: “Todo esto se suma a un contexto muy complejo, producto de un Gobierno nacional que provocó una enorme presión sobre todas las provincias y los municipios: además de cortar de cuajo los fondos desde que asumió, con sus políticas económicas generó una crisis que aumentó exponencialmente las necesidades del pueblo”.

Además de este reclamo, la Provincia de Buenos Aires mantiene otras siete demandas contra la Nación por recortes en fondos vinculados a la seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal), transporte (Fondo de Compensación al Transporte del Interior), salarios docentes (Fondo Nacional de Incentivo Docente), conservación de bosques nativos, eliminación del Sistema de Boleto Integrado, limitaciones a la incorporación de tributos locales para obras, y el incumplimiento de los acuerdos del Consenso Fiscal 2017 y el convenio de 2023.

También estuvieron presentes en la audiencia el Fiscal de Estado, Hernán Gómez, y la titular del IPS, Marina Moretti.