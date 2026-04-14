El clásico local de Damas terminó en emocionante empate 2-2

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Esre domingo 12 se disputó en la cancha del Club Atlético el clásico local de Hockey Damas (ex Mamis Hockey), correspondiente a la segunda fecha del certamen organizado por la Asociación del Centro de la Provincia.

El torneo, que ha ganado jerarquía en los últimos años, reúne equipos de esta Asociación y de la del Oeste, distribuidos en dos zonas: la “A” con Atlético, San Martín, Ciudad (Bolívar), Bragado Club, 25 Hockey y Huracán (Carlos Casares), y la “B” con Social y Sarmiento (Junín), Rivadavia (Lincoln), Miuras (Junín), Argentino (Rojas) y Porteño (Chacabuco).

En el partido disputado en césped ‘Millonario’ comenzó mejor, con un gol temprano de Andrea Uceda a los 4 minutos, generando ventaja para el local. Sin embargo, el segundo período fue más dinámico y los goles llegaron en ráfaga: San Martín convirtió a los 21 y 22 minutos, mientras que Atlético igualó rápidamente a los 23 mediante nuevamente Andrea Uceda, sellando un empate 2 a 2.

El equipo local formó con Marta Acosta; Carolina Astoviza; Laura Banchero (c); Francisca Castagnino; Noelia Del Arco; Romina Del Río; Lorena Dinorio; Nadia Martínez Dressen; Viviana Fernández; Lorena Francísquez; Candela González; Laura González; Verónica Ibáñez; María Laura Juan; Mariana Maruff; Gabriela Morales; Daniela Nicastro; Andrea Uceda; y Clarisa Zubeldía, bajo la dirección técnica de Leny Luberriaga.

Con este resultado, ambos equipos mantienen la competitividad de la zona “A”, a la espera de los próximos encuentros que definirán posiciones en la tabla del certamen.