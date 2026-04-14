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Hockey Femenino

El clásico local de Damas terminó en emocionante empate 2-2

Atlético y San Martín igualaron en un vibrante encuentro por la segunda fecha del certamen de la Asociación del Centro de la Provincia, donde los goles llegaron en un corto lapso del segundo tiempo y destacaron las actuaciones de Andrea Uceda y el resto de las jugadoras locales.

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Esre domingo 12 se disputó en la cancha del Club Atlético el clásico local de Hockey Damas (ex Mamis Hockey), correspondiente a la segunda fecha del certamen organizado por la Asociación del Centro de la Provincia.

El torneo, que ha ganado jerarquía en los últimos años, reúne equipos de esta Asociación y de la del Oeste, distribuidos en dos zonas: la “A” con Atlético, San Martín, Ciudad (Bolívar), Bragado Club, 25 Hockey y Huracán (Carlos Casares), y la “B” con Social y Sarmiento (Junín), Rivadavia (Lincoln), Miuras (Junín), Argentino (Rojas) y Porteño (Chacabuco).

En el partido disputado en césped ‘Millonario’ comenzó mejor, con un gol temprano de Andrea Uceda a los 4 minutos, generando ventaja para el local. Sin embargo, el segundo período fue más dinámico y los goles llegaron en ráfaga: San Martín convirtió a los 21 y 22 minutos, mientras que Atlético igualó rápidamente a los 23 mediante nuevamente Andrea Uceda, sellando un empate 2 a 2.

El equipo local formó con Marta Acosta; Carolina Astoviza; Laura Banchero (c); Francisca Castagnino; Noelia Del Arco; Romina Del Río; Lorena Dinorio; Nadia Martínez Dressen; Viviana Fernández; Lorena Francísquez; Candela González; Laura González; Verónica Ibáñez; María Laura Juan; Mariana Maruff; Gabriela Morales; Daniela Nicastro; Andrea Uceda; y Clarisa Zubeldía, bajo la dirección técnica de Leny Luberriaga.

Con este resultado, ambos equipos mantienen la competitividad de la zona “A”, a la espera de los próximos encuentros que definirán posiciones en la tabla del certamen.

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