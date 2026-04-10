Nueve de Julio avanza hacia la modernización de su gestión y mayor participación ciudadana

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Con la participación de la Secretaria de Hacienda de la comuna, Laura Di Pierro, Nueve de Julio fue oficialmente incorporada a la tercera etapa del programa “Hacia un gobierno participativo”.

Esta iniciativa, impulsada por la Fundación País Abierto y Digital (PAD), cofinanciada por la Unión Europea y en articulación con la Universidad Austral, tiene como objetivo fortalecer la transparencia, ampliar la participación ciudadana y modernizar los servicios municipales a través de herramientas de gobierno abierto, datos públicos y plataformas digitales.

En esta nueva fase, el distrito nuevejuliense se suma a otras 10 ciudades del país en una red federal orientada a una gestión más moderna, ágil y centrada en el vecino.

Durante el lanzamiento, se presentaron los principales resultados de las etapas anteriores, que involucraron a 20 municipios, destacando la publicación de más de 1.855 datasets en portales de datos abiertos con más de 66.000 visitas anuales, así como el crecimiento de las iniciativas de participación digital, que pasaron de 7 a 21 en solo un año.

Algunos municipios participantes lograron niveles de participación digital destacados: en San Juan, el 84% de los votos en procesos participativos se emitieron de manera online, mientras que en Venado Tuerto la participación alcanzó el 99,6%. Ciudades como Mendoza, Tandil y Bahía Blanca consolidaron sus portales de datos abiertos y promovieron su uso ciudadano.

El presidente de la Fundación PAD, Andrés Ibarra, destacó que “esta tercera etapa consolida una política concreta de modernización del Estado a nivel local, alcanzando a 30 municipios y ampliando una red federal basada en la apertura y la innovación”.

Por su parte, el Embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, remarcó que el programa permite impulsar la innovación y el intercambio de buenas prácticas entre países. Desde la Universidad Austral, Alfonso Santiago señaló que la iniciativa “ya muestra resultados concretos y contribuye a mejorar la calidad institucional y de gestión”.

Durante el encuentro, también se presentó el Índice Municipal de Servicios en Línea (IMSEL), una herramienta que mide el nivel de digitalización de los municipios y orienta la mejora de la prestación de servicios y la relación con los ciudadanos.

Con su incorporación, Nueve de Julio tendrá acceso a capacitaciones, asistencia técnica y herramientas para avanzar en la digitalización de trámites, el desarrollo de plataformas de participación y la mejora de los servicios públicos, consolidando así un modelo de gestión más transparente, participativo y eficiente.