El Club Atlético 9 de Julio cierra el año con múltiples títulos en lo zonal y Provincial

El 2025 fue un año de gran éxito para el Hockey del Club Atlético 9 de Julio, que no solo cosechó varios campeonatos en las competencias zonales y provinciales, sino que también se consagró como “súper campeón” en categorías clave. Entre los logros más destacados, el equipo femenino Sub 14 se coronó invicto en el Torneo Apertura y finalizó como campeón en los Play-Offs. El equipo de Primera División Masculina también se destacó, logrando el mismo título de “súper campeón” al finalizar en la cima del ranking provincial.

El Club Atlético brilló en los certámenes oficiales de la Asociación del Centro, logrando el primer puesto en varias categorías, así como en los torneos organizados por la Confederación Argentina de Hockey. En la Regional Bonaerense, el equipo Sub 16 se destacó, logrando una destacada clasificación entre los tres mejores equipos de la Provincia.

Resumen de los logros más destacados del año:

Sub 14 Femenino : Campeón invicto del Torneo Apertura y campeón en play offs; subcampeón del Torneo Clausura y en play offs; ganó 7-0 en la final entre los campeones, consagrándose Súper Campeón del Año.

Sub 16 : Ganó el Torneo Apertura y fue 3° en play offs; ganó el Torneo Clausura y subcampeón en play offs. En la final de los torneos de Bragado Club, Atlético se consagró subcampeón.

Sub 19 : Campeón invicto del Torneo Apertura y subcampeón en play offs; subcampeón en el Torneo Clausura.

Hockey Masculino: En la Zona “B”, el equipo de Primera Masculina fue campeón invicto del Torneo Apertura y subcampeón en play offs. En el Torneo Clausura, subcampeón detrás de Saladillo, pero en la final de play offs, Atlético se consagró campeón, alcanzando el título de “Súper campeón” del año tras ganar en los “Súper play offs”.

Además, el club realizó una destacada participación en los Campeonatos Regionales de Clubes (CRC) de la Confederación Argentina, destacándose el equipo Sub 14 que logró el 7° puesto en la Región Bonaerense.

La excelente formación de los jugadores en la Escuela de Hockey del club es otro de los pilares que explica estos grandes logros, siendo la cantera de jóvenes jugadoras y jugadores que continúan llevando al Club Atlético 9 de Julio a lo más alto del hockey regional y nacional.

Con este gran cierre de temporada, el Club Atlético 9 de Julio se prepara para un 2026 lleno de desafíos, con la confianza de contar con un equipo competitivo y con grandes expectativas de seguir sumando títulos y logros a su rica historia en el hockey.