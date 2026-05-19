Cuando Japón liberó a todos sus gatos y desató una crisis inesperada

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Los gatos llegaron a Japón desde China alrededor del siglo VI, probablemente a bordo de los mismos barcos que transportaban manuscritos budistas. Su función inicial era estrictamente práctica: proteger esos textos sagrados de los ratones. Sin embargo, con el paso de los siglos, los felinos dejaron de ser simples cazadores para convertirse en símbolos de refinamiento, espiritualidad y prestigio social.

Durante el período Heian (794-1185), los gatos ya ocupaban un lugar privilegiado en la corte imperial. La emperatriz Fujiwara registró en sus diarios escenas cotidianas junto a sus gatos favoritos, mientras que obras fundamentales de la literatura japonesa, como el Genji Monogatari, incluían felinos cargados de significados simbólicos y estéticos. Tener un gato era una marca de sofisticación aristocrática.

Pero esa admiración terminó generando un problema inesperado.

A medida que los gatos más valiosos comenzaron a ser mantenidos dentro de las casas, alimentados cuidadosamente y protegidos del exterior, dejaron de cumplir su función natural como depredadores. Los ejemplares de élite eran tratados casi como tesoros vivientes: dormían en interiores, llevaban correas y rara vez cazaban.

Mientras tanto, la población de ratones crecía sin control.

El impacto fue particularmente grave para la industria de la seda, uno de los pilares económicos del Japón medieval. Los roedores destruían capullos de gusanos de seda, dañaban depósitos y afectaban talleres textiles enteros. Las pérdidas comenzaron a extenderse por ciudades como Kyoto y Nara, amenazando una actividad económica fundamental para el comercio regional.

Las autoridades entendieron rápidamente que el problema ya no era doméstico, sino estructural.

Frente a la expansión de los roedores, comenzaron a surgir decretos que buscaban devolver a los gatos su rol original. Algunos edictos imperiales promovieron la liberación de gatos mantenidos en cautiverio para que retomaran sus hábitos de caza. Sin embargo, el cambio decisivo llegó durante el período Tokugawa.

El decreto que liberó a todos los gatos

Cuando el shogunato Tokugawa unificó Japón en 1603, tomó una medida radical: prohibió mantener gatos encerrados o sujetos con correas. La decisión, implementada durante los primeros años del período Keichō, buscaba restaurar el equilibrio perdido entre humanos, felinos y plagas.

La lógica era sencilla: Japón necesitaba que los gatos volvieran a cazar.

Pero el resultado inmediato fue caótico.

Miles de gatos domésticos, acostumbrados a la comodidad de la vida interior y sin experiencia real como cazadores, fueron liberados de golpe en ciudades densamente pobladas. Durante varios años, los ratones siguieron dominando almacenes y talleres mientras la población felina aprendía nuevamente a sobrevivir en libertad.

Los registros comerciales de la época muestran pérdidas importantes en la industria sedera.

Algunos comerciantes llegaron a reportar daños tan severos que comprometían la continuidad de sus negocios. Aunque no se trató de una catástrofe nacional, sí fue una crisis económica concreta provocada por una política pública inusual: la gestión estatal de los gatos.

Con el tiempo, los felinos comenzaron a readaptarse.

La selección natural favoreció a los mejores cazadores y, en pocas generaciones, apareció un nuevo tipo de gato japonés: más independiente, resistente y menos dependiente de los humanos.

Esa transformación no solo resolvió parcialmente el problema de los roedores. También modificó para siempre la imagen cultural del gato en Japón.

Del control de plagas al mito sobrenatural

La experiencia de liberar masivamente a los gatos dejó una profunda huella en el imaginario japonés. Los felinos dejaron de ser únicamente mascotas refinadas para convertirse en criaturas ambiguas, asociadas tanto al hogar como al misterio.

Durante el período Edo comenzaron a multiplicarse relatos sobre gatos sobrenaturales capaces de transformarse o adquirir poderes espirituales, como los bakeneko y los nekomata. Estas historias reflejaban una percepción nueva: el gato era un animal que convivía con los humanos, pero que jamás podía ser completamente domesticado.

Esa dualidad —entre compañía e independencia— se volvió central en la cultura japonesa.

Incluso las diferencias regionales reflejaron este cambio. En ciudades como Edo, Kyoto y Osaka, el decreto fue aplicado con rigor, generando escenas insólitas de gatos aristocráticos vagando por calles desconocidas. En las zonas rurales, en cambio, donde los felinos nunca habían abandonado del todo su función cazadora, el impacto fue menor.

La política felina del shogunato terminó revelando algo más profundo: la tensión entre el Japón urbano sofisticado y el Japón agrícola tradicional.

El origen inesperado del maneki-neko

En medio de la crisis provocada por los ratones, los comerciantes textiles comenzaron a buscar soluciones desesperadas. Como no podían depender todavía de una población estable de gatos cazadores, muchos empezaron a colocar imágenes de gatos en sus negocios como amuletos protectores.

La idea era simbólica: si el gato real no podía proteger el comercio, tal vez su representación sí.

De esa práctica habría surgido el origen del maneki-neko, el famoso “gato que llama” con una pata levantada que hoy se encuentra en restaurantes, tiendas y comercios de todo el mundo como símbolo de prosperidad y buena fortuna.

Lo que actualmente parece un simple objeto decorativo nació, en realidad, de una crisis económica causada por ratones y decretos estatales.

Una relación única entre Japón y los gatos

La historia de los gatos en Japón no puede explicarse únicamente a través de esta crisis. Sus raíces también se encuentran en el budismo, en las creencias sintoístas y en siglos de convivencia cotidiana. Sin embargo, el episodio del siglo XVII consolidó una visión particular del felino japonés: un ser autónomo, difícil de controlar y profundamente ligado al equilibrio entre naturaleza y sociedad.

Quizás por eso las famosas “islas de gatos” japonesas —donde los felinos superan ampliamente en número a los humanos y viven prácticamente libres— no son vistas allí como una excentricidad turística, sino como algo completamente natural.

Como si Japón nunca hubiera olvidado que, durante un tiempo, depender de los gatos fue una cuestión de supervivencia económica y cultural.