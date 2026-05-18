Una ciudad patagónica celebrará el 25 de Mayo con un récord gastronómico sin precedentes

En la antesala de un nuevo 25 de Mayo, Día de la Patria, la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, será escenario de un evento que promete quedar en la historia gastronómica argentina: la elaboración de la empanada más grande del mundo.

La iniciativa se realizará el próximo domingo 24 de mayo en la Sociedad Rural de Esquel, con entrada libre y gratuita, y formará parte de los festejos patrios y del fin de semana largo. El objetivo es cocinar una empanada de una sola pieza que pesará entre 15 y 20 kilos, un récord sin antecedentes registrados a nivel nacional e internacional.

Al frente del desafío estará el reconocido chef esquelense Claudio Jaramillo, campeón mundial de la Empanada y la Pizza a la Piedra en 2022, campeón sudamericano en 2023 y nuevamente campeón mundial de la Empanada en 2024.

Según explicó el cocinero, la propuesta también servirá para celebrar el tercer aniversario de su emprendimiento gastronómico. “Es una manera de festejar con la comunidad y con quienes visiten la ciudad. Todos podrán probarla de manera gratuita”, señaló.

Para concretar el desafío fue necesario diseñar un molde especial, fabricado por una metalúrgica dedicada a la producción de empanadas a gran escala, ya que las dimensiones superan ampliamente las de cualquier preparación tradicional.

La receta tendrá además una fuerte impronta regional: la carne será proveniente de Trevelin y las verduras serán producidas en la zona, convirtiendo a la propuesta en una empanada elaborada íntegramente con ingredientes patagónicos.

Uno de los aspectos más destacados del evento será su perfil inclusivo y comunitario. Del tradicional repulgue participarán personas con discapacidad, estudiantes de la Escuela N° 510 y distintas instituciones locales, transformando el récord en una verdadera celebración colectiva.

Para garantizar la transparencia del intento, la actividad contará con certificación oficial del colegio APISE y la presencia de un escribano provincial que validará el proceso.

Feria, espectáculos y turismo

El evento coincidirá además con una nueva edición de Feriarte, la feria de emprendedores y productores locales que se desarrollará el 23, 24 y 25 de mayo, de 17:30 a 23 horas, también en la Sociedad Rural de Esquel.

La propuesta incluirá shows y la participación de referentes gastronómicos de distintos puntos del país, entre ellos Fernanda Toledo, reconocida por elaborar el mejor alfajor de la Patagonia 2026; Maximiliano Mieres, especialista en freestyle de pizza; y destacados chefs e influencers gastronómicos de la región.

Más allá del récord culinario, la iniciativa también busca posicionar a Esquel como uno de los destinos turísticos más atractivos de la Patagonia durante el feriado patrio. Quienes visiten la ciudad podrán disfrutar de atractivos emblemáticos como el Parque Nacional Los Alerces, combinando gastronomía, naturaleza y tradición en una fecha profundamente argentina.