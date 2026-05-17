Doble jornada fierrera y gran convocatoria en el Autódromo de Nueve de Julio

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El AutomotoClub Nuevejuliense volvió a demostrar, una vez más, su capacidad organizativa y el compromiso de toda su gente al concretar un fin de semana histórico en el predio del autódromo y kartódromo de la ciudad, donde se desarrollaron de manera simultánea dos importantes espectáculos del deporte motor: una nueva fecha del Karting del Centro y las Picadas de Drag Racing 201.

Gracias al intenso trabajo realizado por la comisión directiva, colaboradores, socios y un importante grupo de personas que durante varios días estuvieron abocadas a la preparación del predio, ambas actividades pudieron desarrollarse con total normalidad, brindando un escenario en excelentes condiciones para pilotos, equipos y espectadores.

El Karting del Centro volvió a ratificar su poder de convocatoria con una destacada cantidad de participantes y competencias de gran nivel, mientras que las Picadas también reunieron a numerosos protagonistas y fanáticos de la aceleración, generando un importante movimiento durante todo el fin de semana en las instalaciones del AutomotoClub.

Desde la institución remarcaron especialmente el acompañamiento del público, que respondió de gran manera y se acercó masivamente a disfrutar de ambas propuestas, un respaldo fundamental para continuar fortaleciendo cada una de las actividades que se desarrollan en el escenario nuevejuliense.

El balance del fin de semana fue altamente positivo y representa un impulso importante para seguir trabajando y apostando al crecimiento del automovilismo y motociclismo regional. Sin pausa, el AutomotoClub Nuevejuliense ya se encuentra enfocado en lo que será otro intenso cronograma de actividad.

El próximo sábado será el turno de las Glorias del TC, con una jornada especial cargada de historia y pasión fierrera. En tanto, el domingo y el lunes feriado llegará el momento del Turismo Promocional, categoría que volverá a visitar el trazado nuevejuliense para disputar una nueva fecha de su campeonato.

En los próximos días, la institución brindará mayores detalles sobre ambos eventos, manteniendo una agenda deportiva que consolida al Autódromo Ciudad de 9 de Julio Guillermo “Yoyo” Maldonado, en el año de su 56º aniversario, como uno de los grandes centros de actividad automovilística de la región.