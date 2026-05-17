El CAN sigue firme al ser el único equipo que ganó en el comienzo de las semifinales

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En el arranque de las semifinales de la Fase II del Torneo “A” de la Liga Nuevejuliense, Atlético Naón fue el único equipo que logró sacar ventaja y quedó muy cerca de meterse en la final.

El CAN consiguió un valioso triunfo como visitante al derrotar 2 a 0 a Once Tigres en el estadio Coqueto Abel del Fabro. Los goles del conjunto naonenese fueron convertidos por Cristian Díaz e Ignacio Lacarra, en una victoria que lo deja muy bien parado de cara al encuentro de vuelta.Fue arbitro Diego Romero.

En la otra semifinal no hubo diferencias. En el estadio Alberto Dehenen, Atlético French y San Martín igualaron 0 a 0 en un partido muy disputado y dejaron la serie completamente abierta para la revancha. El encargado de aplicar las reglas del balón pie fue Martín Moreno.

Con estos resultados, Naón llegará con una ventaja importante al segundo encuentro, mientras que French y San Martín deberán definir todo en los próximos 90 minutos para conocer a los finalistas de la Fase II.