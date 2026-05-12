El AutomotoClub Nuevejuliense prepara un fin de semana a pura velocidad con karting y drag racing en simultáneo

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El próximo fin de semana, el AutomotoClub Nuevejuliense volverá a posicionarse como epicentro del deporte motor regional y nacional con una propuesta doble que promete espectáculo por partida doble en la ciudad.

Por un lado, el Kartódromo de 9 de Julio será escenario de la tercera fecha de la temporada 2026 del prestigioso Karting del Centro, considerado uno de los campeonatos de karting de tierra más importantes del país. La actividad se desarrollará durante los días 16 y 17 de mayo y contará con la participación de 330 pilotos inscriptos, una cifra que refleja la magnitud del evento y reafirma al trazado nuevejuliense como una plaza clave dentro del calendario nacional.

Desde la organización destacaron el importante trabajo logístico y operativo que demanda una competencia de estas características, que volverá a reunir a cientos de competidores, equipos y familias vinculadas al karting de distintos puntos del país.

En paralelo, el Autódromo Ciudad de 9 de Julio “Guillermo Yoyo Maldonado” será sede de la segunda fecha del campeonato de Drag Racing 201 metros, donde autos, motos y cuatriciclos volverán a acelerar al máximo en una jornada que promete potencia y emoción.

La actividad en el autódromo comenzará desde temprano con la apertura de puertas a las 8:00 horas. Las pruebas para motos estarán habilitadas desde las 9:30, mientras que las pruebas para autos comenzarán a partir de las 14:00 horas.

Además de la actividad en pista, el público podrá disfrutar de servicio de cantina, música en vivo y stands de venta durante toda la jornada, en una propuesta pensada para compartir en familia y con amigos.

De esta manera, el AutomotoClub Nuevejuliense volverá a vivir un fin de semana cargado de velocidad, adrenalina y pasión fierrera, consolidando a la ciudad de 9 de Julio como uno de los grandes polos del automovilismo deportivo de la región, en el marco del 56° aniversario del Autódromo Ciudad de 9 de Julio “Guillermo Yoyo Maldonado”.

Prensa AutomotoClub Nuevejuliense

Juan Gabriel García – 2317 457215