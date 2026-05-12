Docentes, estudiantes y trabajadores de la salud se movilizaron en Nueve de Julio en defensa de la educación pública

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En el marco de la Marcha Federal en Defensa de la Educación Pública que se desarrolló este 12 de mayo en distintos puntos del país, estudiantes, docentes, concejales, trabajadores de la salud y vecinos de la ciudad de Nueve de Julio realizaron un acto de adhesión en el patio de acceso de la Escuela Normal Superior para visibilizar su rechazo al ajuste en educación y exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso.

La jornada, que se extendió durante poco más de 30 minutos debido a las bajas temperaturas y la continuidad de las actividades académicas, reunió a integrantes de la comunidad educativa local que expresaron su preocupación por el desfinanciamiento del sistema educativo y el impacto que las políticas nacionales tienen sobre estudiantes, docentes e instituciones públicas.

Durante la apertura del acto, una de las organizadoras destacó que la convocatoria tuvo como objetivo acompañar la movilización federal y remarcar que “la educación pública es un derecho y una oportunidad para los hijos de los trabajadores”.

“Estamos acá para pedir que se cumpla la ley de financiamiento universitario. Que el ajuste no lo pague la educación pública. La educación es nuestro derecho y vamos a defenderlo todo el tiempo que sea necesario”, expresó.

Reclamo por el presupuesto educativo

A lo largo del encuentro, estudiantes de profesorados y carreras terciarias remarcaron que el recorte presupuestario pone en riesgo el acceso a la educación superior, especialmente en ciudades del interior donde muchas veces los institutos de formación representan la única posibilidad de continuar estudios sin emigrar.

Una estudiante del profesorado sostuvo que “lo que llaman ajuste es en realidad un atentado contra la soberanía, la ciencia y la educación nacional”, y advirtió que para miles de jóvenes la universidad y los institutos públicos representan “la puerta de entrada a la dignidad”.

También cuestionó la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y las dificultades económicas que enfrentan los estudiantes para sostener sus trayectorias académicas.

“El gasto es tener que abandonar una carrera porque no alcanza para el transporte o para las fotocopias. Gasto es que un docente gane salarios de miseria mientras forma a los profesionales del futuro”, afirmó.

Un mensaje desde la literatura

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la lectura del cuento La planta de Bartolo, de Laura Devetach, realizada por una integrante del profesorado de educación inicial.

La obra fue utilizada como una metáfora sobre el acceso al conocimiento y la necesidad de defender la educación como un derecho y no como un privilegio.

Al finalizar la lectura, la narradora remarcó la importancia de garantizar recursos dentro de las escuelas y sostuvo que “la educación argentina tiene que seguir siendo pública, gratuita y de calidad”.

Preocupación por los recortes en salud

El acto también incluyó intervenciones vinculadas al sistema sanitario. Un trabajador de la salud denunció recortes presupuestarios nacionales y advirtió sobre el impacto que tendría la modificación del Programa Remediar.

Según explicó, el programa abastece a miles de centros de salud en todo el país y resulta esencial para garantizar medicamentos en localidades rurales y sectores vulnerables.

“Esto no es una reestructuración, es el desmantelamiento de un programa nacional vital para millones de argentinos”, señaló.

También hubo cuestionamientos a los cambios impulsados en políticas de salud mental y advertencias sobre el impacto social de las medidas de ajuste.

Defensa de los institutos terciarios

Sobre el cierre, representantes estudiantiles remarcaron la importancia de sostener el funcionamiento de los institutos de formación docente y técnica.

Denunciaron la eliminación de capacitaciones del Instituto Nacional de Formación Docente, la falta de envío de materiales educativos y el congelamiento de becas como Progresar.

“Defender los institutos superiores es defender el derecho a estudiar cerca de nuestras casas, en instituciones públicas, gratuitas y de calidad”, señalaron.

El acto concluyó con la elaboración de carteles, una foto grupal y el compromiso de continuar visibilizando los reclamos en defensa de la educación, la salud pública y los derechos sociales.

Entre los asistentes, la inspectora jefa distrital en Educación, Gabriela Tiani, destacó la importancia de acompañar la convocatoria y remarcó el rol de quienes integran el sistema educativo público.

“Realmente no podíamos dejar de apoyar esta marcha. Quienes gestionamos y trabajamos en el sistema educativo público defendemos todos los derechos adquiridos a lo largo de tantos años y luchamos día a día por una educación inclusiva, integral, de calidad y permanente”, expresó.

Además, sostuvo que “no se puede aceptar bajo ningún punto de vista el desfinanciamiento que están viviendo las universidades” y valoró especialmente la participación de estudiantes del Instituto de Formación Docente, a quienes definió como “los portadores de la palabra, de la voz y de estas propuestas”.

Por su parte, la concejala María Elena ‘Male’ Defunchio también acompañó la jornada y señaló que la manifestación representa un reclamo directo al Gobierno nacional por el incumplimiento de una norma aprobada por el Congreso.

“Hay una ley que no se está cumpliendo y cuando el pueblo se manifiesta tiene que tomar nota y prestar atención. No se puede sostener la educación sin fondos, sin herramientas de trabajo y sin salarios dignos para los docentes”, afirmó.

La edil también remarcó la histórica defensa de la educación pública en Argentina y sostuvo que el ajuste “atenta contra un derecho fundamental de los argentinos”.

En tanto, el exconcejal del radicalismo, Diego Spinetta, quien recordó su paso por todo el sistema educativo estatal desde el jardín hasta la universidad, señaló que la defensa de la educación pública debe sostenerse más allá de las coyunturas políticas.

“Siempre hay que apoyar la educación pública. Hoy hay que pensar en quienes vienen detrás y necesitan las mismas oportunidades que tuvimos nosotros”, expresó.

No obstante, se mostró escéptico respecto al impacto inmediato de las movilizaciones sobre el Gobierno nacional, al recordar que durante el año pasado también hubo manifestaciones masivas sin respuestas concretas.

Otra de las voces presentes fue la de la Concejala Julia Crespo, quien destacó el valor de las universidades públicas para miles de familias trabajadoras.

“Quienes tenemos hijos profesionales y pudieron estudiar en universidades públicas sabemos lo importante que significa para una familia trabajadora contar con esa posibilidad”, afirmó.

Además, advirtió sobre la renuncia de docentes universitarios y vinculó la situación educativa con otros recortes en áreas sensibles como la salud pública y programas nacionales.

Finalmente, también participó el titular del justicialismo local, Augusto Ippoliti, quien cuestionó el ajuste impulsado por el Gobierno nacional y señaló que el reclamo “se replica en todo el país frente a un recorte que afecta derechos esenciales”.

Ippoliti sostuvo que el reclamo “se replica en todo el país” frente a un ajuste que, según expresó, afecta derechos fundamentales como la educación, la salud y el acceso a oportunidades para miles de jóvenes.

“Esperemos que escuchen a la población. Hubo mucha gente, estaba mirando la marcha de Buenos Aires y hubo una gran asistencia de personas”, señaló.

Durante su intervención, Ippoliti remarcó que el reclamo apunta a defender “algo que en Argentina es sagrado”, en referencia al sistema de educación pública gratuita y de calidad.

Además, recordó que el país cuenta con una característica distintiva en la región: el acceso gratuito a la educación superior. En ese sentido, mencionó su experiencia como egresado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde compartió estudios con alumnos extranjeros que eligieron formarse en Argentina debido a la falta de acceso gratuito en sus países de origen.

“Uno ve países vecinos de América Latina que no tienen educación pública gratuita, y muchos estudiantes vienen a nuestro país por esa oportunidad”, afirmó.

Finalmente, cuestionó que el ajuste económico impulsado por el Gobierno nacional impacte en sectores como la educación, mientras —según sostuvo— no se aplican los mismos criterios a los funcionarios del Estado.

La movilización reunió a miles de personas en distintos puntos del país y volvió a poner en el centro del debate el financiamiento del sistema universitario argentino.

Además, cuestionó el recorte impulsado por el Gobierno nacional y remarcó que la universidad pública fue una herramienta clave de movilidad social para generaciones de argentinos.

“Soy egresado de una universidad pública como la UBA y sé lo que significa para miles de familias trabajadoras que sus hijos puedan estudiar y formarse profesionalmente. Defender la educación pública es defender el futuro de nuestro país”, expresó.

También señaló que mientras se exige esfuerzo a la ciudadanía, “se desfinancian áreas esenciales del Estado”, y pidió que el Gobierno nacional escuche el reclamo que se expresó en las calles de todo el país.

De esta manera, el acto realizado en Escuela Normal Superior de Nueve de Julio cerró con un amplio respaldo de distintos sectores de la comunidad, que coincidieron en reclamar mayor inversión en educación pública y el cumplimiento de la ley sancionada por el Congreso.