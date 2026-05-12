Compras online: la OMIC advierte sobre cuidados durante el Hot Sale

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de la Municipalidad de Nueve de Julio informó que los días 11, 12 y 13 de mayo se lleva adelante una nueva edición del Hot Sale Argentina 2026, considerado uno de los eventos de comercio electrónico más importantes del país.

Ante el incremento de operaciones online durante estas jornadas, el organismo municipal difundió una serie de recomendaciones para que los consumidores puedan realizar compras seguras y evitar posibles fraudes o inconvenientes.

Entre las principales sugerencias, desde la OMIC remarcaron la importancia de verificar el precio anterior de los productos y el descuento real ofrecido, ya que en algunos casos los valores pueden haber sido modificados previamente para simular rebajas más importantes. Para comparar precios, se recomienda utilizar plataformas especializadas como Precialo u otros sitios similares.

Asimismo, aconsejaron ingresar únicamente a páginas oficiales, comprobar que los sitios sean seguros antes de realizar pagos, evitar responder mensajes o correos sospechosos y nunca compartir datos personales, bancarios o información sensible.

En relación con los derechos de los consumidores, recordaron que los productos nuevos cuentan con una garantía mínima legal de seis meses, mientras que los productos usados poseen una garantía mínima de tres meses. Si bien el proveedor puede ofrecer un plazo mayor, nunca puede ser inferior al establecido por la normativa vigente.

Otro aspecto clave es revisar que el precio final informado incluya impuestos y cualquier costo adicional antes de concretar la compra.

Además, la OMIC recordó que en las compras realizadas de manera virtual o a distancia los consumidores cuentan con un plazo de diez días hábiles para ejercer el derecho de revocación o arrepentimiento. Durante ese período, pueden devolver el producto sin costo y sin necesidad de brindar explicaciones, siempre que conserve su embalaje original. En estos casos, el costo de devolución debe ser asumido por el vendedor.

También recomendaron leer detenidamente las políticas de entrega, cambios y devoluciones de cada empresa antes de efectuar el pago, conservar facturas, comprobantes y capturas de pantalla de las promociones, y solicitar siempre el código de seguimiento para controlar el estado y la fecha de entrega de los pedidos.

La OMIC funciona en Libertad Nº 934 y, ante cualquier consulta, los vecinos pueden comunicarse al teléfono 2317-610000 interno 160 o enviar un correo electrónico a [email protected].