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Delegaciones del interior suman equipamiento para mejorar servicios

Motoguadañas fueron entregadas a representantes de tres localidades del distrito para reforzar las tareas de mantenimiento y optimizar el trabajo diario.

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El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Nueve de Julio, Federico Aranda, encabezó esta mañana un acto de entrega de motoguadañas destinadas a delegaciones del interior del distrito, en el marco de un plan para fortalecer las tareas de mantenimiento en cada localidad.

En esta oportunidad, recibieron el nuevo equipamiento los delegados de 12 de Octubre, Héctor Figueroa; de Patricios, Carlos Guiotto; y de Dudignac, Ermita Gómez.

La incorporación de estas herramientas permitirá optimizar las labores diarias que realizan los trabajadores municipales, mejorando las condiciones de trabajo y ofreciendo una respuesta más eficiente en la prestación de servicios para los vecinos.

Además, desde el Ejecutivo local señalaron que el objetivo es que, en el corto plazo, cada delegación cuente con un equipo nuevo de estas características. También adelantaron que se prevé la entrega de indumentaria para cerca de 100 empleados que cumplen funciones en distintas localidades del partido.

Desde la comuna remarcaron la importancia de seguir fortaleciendo a las delegaciones, teniendo en cuenta el rol clave que cumplen en la atención cotidiana de cada comunidad.

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