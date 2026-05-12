La música sale al encuentro de los vecinos con propuestas abiertas

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La Dirección General de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio pondrá en marcha un nuevo ciclo de “Ensayos Abiertos”, una iniciativa que llevará jornadas de música y ensayo a distintos espacios de la ciudad con el objetivo de difundir el trabajo de sus elencos estables, compartir el cronograma anual de actividades y convocar a nuevos músicos y público para cada propuesta artística.

La propuesta permitirá a la comunidad conocer de cerca cómo trabajan y se preparan los distintos cuerpos artísticos municipales de cara a sus conciertos y presentaciones, generando además un espacio de encuentro entre artistas y vecinos.

Actualmente, la Dirección General de Cultura cuenta con tres espacios de formación y producción musical: la Banda Municipal Jesús Abel Blanco, dirigida por Gustavo Teves; la Orquesta 9 de Julio, bajo la dirección de Cristian Luzza; y el Coro Infanto-Juvenil, a cargo de David Maccagnani.

El primer encuentro de este nuevo ciclo se llevará adelante el próximo miércoles 20 de mayo, a partir de las 18.30 horas, y tendrá como protagonista a la Banda Municipal Jesús Abel Blanco, que realizará su ensayo abierto en avenida San Martín 823.

Desde el área de Cultura destacaron que la iniciativa busca fortalecer el vínculo entre los artistas locales y la comunidad, acercando propuestas culturales a diferentes ámbitos de la ciudad.

Para obtener más información sobre las actividades y próximas fechas, los interesados pueden consultar las redes sociales oficiales de Cultura en Instagram: @cultura_9dejulio.