Destacada presentación musical con talento de 7 años en un bar nuevejuliense

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En el marco de las múltiples actividades culturales y musicales del fin de semana —entre peñas, festivales y propuestas gastronómicas—, se vivió una noche especial el pasado jueves en un bar ubicado en la intersección de calles Mitre y Mendoza, un espacio que se ha consolidado como punto de apoyo fundamental para las bandas locales.

En esta oportunidad, la agrupación “Va Como Piña” ofreció un show cargado de energía, recorriendo grandes clásicos del rock nacional y latino, lo que generó una excelente respuesta del público presente.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la participación especial del joven talento local Pedrito Guazzaroni, de tan solo 7 años, quien sorprendió a todos al subir al escenario para interpretar en vivo el tema “Qué Ves”, ejecutando la batería junto a los músicos de la banda.

Con gran precisión, notable sentido del ritmo y un entusiasmo contagioso, Pedrito se llevó los aplausos y la admiración del público, muchos de los cuales lo veían por primera vez. Su actuación dejó en claro su potencial y pasión por la música desde temprana edad.

Desde aquí, el reconocimiento y aliento para este joven artista que en mayo cumplirá 8 años, y seguramente seguirá dando que hablar en el ámbito musical local. También un agradecimiento especial a la banda “Va Como Piña” y, en particular, a su baterista Chapu Astoviza, por fomentar y acompañar estos espacios de crecimiento artístico.

¡Vamos, Pedrito! El futuro ya empezó a sonar.