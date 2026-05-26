“Mayo Sinfónico”: la Orquesta Nueve de Julio celebra una década de música y formación artística

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La Dirección General de Cultura y la Orquesta Nueve de Julio invitan a toda la comunidad a disfrutar de “Mayo Sinfónico”, un concierto especial que tendrá lugar el próximo sábado 30 de mayo a las 20 horas en el Salón Blanco Municipal, con entrada libre y gratuita.

La propuesta contará con la participación de la Orquesta de Guitarras del Conservatorio Juan R. Pérez Cruz de la ciudad de Junín, músicos de la Orquesta de General Viamonte y coreutas dirigidos por Cristian Medina, quienes acompañarán a la formación local en una velada dedicada a la música y al encuentro cultural.

El espectáculo será además una oportunidad para poner en valor el trabajo y el crecimiento artístico de la Orquesta 9 de Julio, mostrando el talento de jóvenes y músicos que se han formado a lo largo de sus primeros 10 años de trayectoria.

Desde la organización destacaron la importancia de seguir generando espacios culturales abiertos a toda la comunidad, promoviendo la formación artística y el intercambio entre distintas agrupaciones musicales de la región.