“Mayo Sinfónico” suma nuevos artistas invitados en una noche especial de música

El ciclo “Mayo Sinfónico” tendrá una nueva edición el próximo sábado 30 de mayo a las 20 horas en el Salón Blanco Municipal, en una propuesta que reunirá a músicos locales y artistas invitados de la región.

En esta ocasión, el escenario contará con la participación de la Orquesta de Guitarras del Conservatorio Juan R. Pérez Cruz de Junín, integrantes de la Orquesta de General Viamonte y coreutas dirigidos por Cristian Medina, quienes acompañarán a la Orquesta Nueve de Julio, bajo la dirección de Cristian Luzza.

El evento forma parte de una propuesta cultural que nació en 2019 con el objetivo de consolidar un espacio dedicado a la música clásica en la ciudad y promover el intercambio artístico entre distintas agrupaciones.

Desde su creación, “Mayo Sinfónico” ha reunido a orquestas, cuartetos, dúos y diferentes formaciones musicales que fueron enriqueciendo cada edición y ampliando su alcance dentro de la agenda cultural local.

Además de los artistas invitados, esta nueva presentación pondrá el foco en los músicos que crecieron artísticamente dentro de la Orquesta 9 de Julio, reflejando el trabajo formativo desarrollado durante sus primeros diez años.

La entrada será libre y gratuita, y quienes deseen obtener más información pueden hacerlo a través de las redes sociales de @cultura_9dejulio.