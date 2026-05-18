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Marcela Regalía explicó por qué la UCR no aprobó la Rendición de Cuentas 2025 del Municipio

La concejal radical detalló que el rechazo se basó en un déficit superior a los $2.000 millones, una deuda con proveedores que asciende a $3.800 millones, más de $2.200 millones del Fondo Educativo sin ejecutar y la falta de respuestas del Ejecutivo sobre el destino de esos recursos

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Marcela Regalía- Concejal UCR- Nueve de Julio

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