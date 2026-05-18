Marcela Regalía explicó por qué la UCR no aprobó la Rendición de Cuentas 2025 del Municipio

La concejal de la UCR, Marcela Regalía, explicó los motivos por los cuales su bloque decidió no aprobar la Rendición de Cuentas 2025 presentada por el Municipio y aseguró que existen inconsistencias financieras, fondos sin ejecutar y falta de información por parte del Ejecutivo local.

Regalía señaló que, una vez que la documentación ingresa al Concejo Deliberante, el bloque comienza un análisis detallado de los estados contables y financieros. “Hay información que tenemos y otra que escapa al rol del concejal, porque quien audita finalmente es el Tribunal de Cuentas”, aclaró.

Uno de los principales puntos observados fue la subejecución del Fondo de Financiamiento Educativo. Según explicó, el Municipio recibió más de $2.300 millones, pero no habría ejecutado ni siquiera el 40% de esos recursos en infraestructura escolar.

“La obra de gas de la Escuela 8 costaba alrededor de 13 millones de pesos. Cuando uno ve que ingresaron más de 2.300 millones y las escuelas siguen con problemas de infraestructura, inevitablemente surge la pregunta: ¿dónde está esa plata?”, expresó.

La edil indicó que desde hace años vienen solicitando información sobre el destino de esos fondos y aseguró que nunca obtuvieron respuestas concretas. “Pedimos que nos detallaran qué obras se hicieron y en qué se utilizó el resto del dinero, pero no tuvimos respuesta”, sostuvo.

Además, señaló que existe la presunción de que parte de esos recursos podrían haber sido utilizados para el pago de salarios, algo que advirtió sería irregular por tratarse de fondos afectados a un destino específico.

“Consultamos al Tribunal de Cuentas y nos informaron que los recursos afectados deben utilizarse para el fin establecido y, si no se ejecutan, deben regularizarse dentro de un plazo de dos años”, explicó.

Otro de los puntos que motivó el rechazo fue el déficit financiero municipal. Según detalló Regalía, al 31 de diciembre de 2025 el Municipio presentaba un déficit superior a los $2.000 millones y una deuda total de aproximadamente $3.800 millones.

“Cuando analizo un balance tengo que mirar el cierre al 31 de diciembre. No estoy mirando para atrás, estoy evaluando el ejercicio que hoy se está rindiendo”, remarcó.

En ese sentido, también advirtió sobre un fuerte incremento en la deuda con proveedores, que según afirmó aumentó más de un 500%.

“Nos encontramos con proveedores que nos dicen que tienen facturas de octubre que todavía no fueron cobradas. Por eso pedimos informes actualizados sobre esa deuda”, explicó.

La concejal también cuestionó decisiones operativas del Ejecutivo, como el traslado momentáneo de residuos a un predio de Obras Públicas durante la crisis hídrica, lo que —según indicó— generó costos adicionales en combustible, mantenimiento y mano de obra.

“Si hacés un trabajo mal dos o tres veces, terminás gastando más recursos. La eficiencia y la eficacia también tienen que ver con cuidar el dinero público”, afirmó.

Otro punto observado fue la falta de ejecución de partidas destinadas al nuevo relleno sanitario, en medio de los reiterados problemas vinculados al basural local.

Tras el rechazo del Concejo Deliberante, ahora será el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires el organismo encargado de auditar la rendición.

Regalía recordó que en gestiones anteriores también hubo sanciones por incumplimientos administrativos y explicó que las multas, cuando corresponden, recaen sobre los funcionarios responsables.

Finalmente, la concejal rechazó las críticas del oficialismo y defendió el trabajo realizado por su espacio político.

“Estamos cansados de que nos digan que ponemos palos en la rueda. Nosotros trabajamos muchísimo analizando cada expediente y muchas veces no obtenemos respuestas del Ejecutivo”, concluyó.