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María Inés Ormaechea: “El déficit no fue solo por el gasto: también hubo mucha plata que el municipio no recaudó”

La Concejal de Propuesta Republicana aseguró aseguró que el rechazo no contempló el contexto económico, la emergencia hídrica ni la deuda de contribuyentes al tiempo que “el municipio nunca dejó de prestar servicios”, afirmó. También se refirió al presente del PRO tras un encuentro encabezado por Mauricio Macri

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La concejal del PRO, María Inés Ormaechea, se refirió al rechazo de la rendición de cuentas 2025 del Ejecutivo municipal por mayoría en el Concejo Deliberante, y aseguró que el análisis realizado por algunos sectores “no contempló el contexto general” que atravesó el municipio durante el último año.

En diálogo con el programa Despertate, emitido por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, la edil reconoció que el cierre del ejercicio arrojó un saldo negativo, aunque remarcó que hubo factores extraordinarios que impactaron de lleno en las finanzas locales.

“Es un sabor bastante amargo ya que sabemos que la rendición de cuentas arrojó un déficit importante, pero creo que no se analizó el contexto general”, expresó.

Ormaechea sostuvo que durante 2025 el municipio debió afrontar simultáneamente una crisis económica nacional, una fuerte emergencia hídrica —que calificó como una de las más graves de la última década— y además una emergencia económica declarada a nivel local.

Según explicó, pese a las dificultades económicas, el municipio mantuvo activos todos los servicios esenciales.

“La municipalidad nunca dejó de brindar servicios. Nunca dejó de recolectar residuos, de prestar servicios de salud, educación o desarrollo social”, afirmó.

Además, destacó el trabajo conjunto con los productores rurales para afrontar la crisis hídrica y valoró su colaboración ante la falta de recursos suficientes.

“Hubo acompañamiento de la Provincia con subsidios y maquinaria, pero no alcanzó para cubrir toda la crisis que se atravesó”, señaló.

La concejal también remarcó que hubo fuertes incrementos en insumos esenciales para el funcionamiento municipal, especialmente en combustible, mantenimiento y reparación de maquinaria vial.

En ese sentido, explicó que si bien las tasas municipales fueron actualizadas, ya arrastraban un atraso desde 2023 frente al proceso inflacionario.

“Cuando tendríamos que haber aumentado más del 100%, las tasas quedaron atrasadas respecto a la inflación y a los costos reales de los servicios”, indicó.

Caída en la recaudación y deuda de contribuyentes

Otro de los puntos que Ormaechea marcó como determinantes en el déficit fue la falta de pago de tasas municipales por parte de los contribuyentes.

Indicó que existen importantes deudas en conceptos como alumbrado, barrido y limpieza, además de la tasa de red vial.

“Si un vecino no paga la luz, se la cortan. Si no paga las tasas municipales, no pasa nada. Eso también impacta directamente en la recaudación”, explicó.

Asimismo, recordó que desde el municipio se impulsaron planes de pago y mecanismos de regularización para intentar recuperar fondos adeudados.

“Hay vecinos que se han adherido, pero no alcanza. También hay deudas históricas muy grandes”, sostuvo.

La edil afirmó que el déficit no responde únicamente a mayores gastos extraordinarios, sino también a ingresos que nunca ingresaron a las arcas municipales.

Presente del PRO y reunión con Mauricio Macri

Durante la entrevista, Ormaechea también habló sobre su participación en un encuentro partidario encabezado por Mauricio Macri, el paso viernes en Vicente Lópe, tal como informara CN.

Allí aseguró que el objetivo principal fue fortalecer nuevamente al PRO como espacio político y retomar sus bases fundacionales.

“El PRO resurge como PRO. La idea es volver a la acción, trabajar con profesionalismo y seguir construyendo hacia el futuro”, manifestó.

Consultada sobre posibles alianzas con La Libertad Avanza de cara a 2027, aclaró que ese tema no formó parte del encuentro.

“No se habló de alianzas. Se habló de fortalecer el partido y seguir construyendo un mejor país”, concluyó.

María Inés Ormaechea-Concejal PRO- Nueve de Julio

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