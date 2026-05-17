Operativos policiales: secuestran 15 motos, detienen a un hombre con pedido de captura y frustran un robo

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Durante el fin de semana, la Policía Comunal realizó distintos procedimientos en la ciudad que incluyeron infracciones por venta ambulante, el secuestro de 15 ciclomotores en controles de tránsito, la detención de un hombre buscado por la Justicia y la aprehensión de un sospechoso que intentó robar en el depósito judicial.

Durante la tarde del viernes, personal de la Policía Comunal local identificó a cuatro hombres en la intersección de las calles Laprida y Corrientes, quienes se encontraban realizando venta ambulante.

Según informaron fuentes policiales, los involucrados son oriundos del conurbano bonaerense y desarrollaban una actividad que está prohibida en la ciudad por ordenanza municipal. Por este motivo, se labraron actuaciones contravencionales por infracción a la Ley 8031, con intervención del Juzgado de Paz local.

Por otra parte, el sábado por la tarde, efectivos policiales identificaron a un hombre mayor de edad en calle Hipólito Yrigoyen al 700, sobre quien pesaba un pedido de captura activo por el delito de “Robo Calificado”.

La causa se encuentra en trámite ante la Unidad Funcional de Instrucción N°6 del Departamento Judicial Mercedes. Tras constatar la medida judicial vigente, el sujeto quedó detenido.

En tanto, durante la semana continuaron los operativos de tránsito que la Policía Comunal lleva adelante junto a personal de la Guardia Urbana e inspectores municipales.

Los controles se realizaron en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de concientizar sobre el uso del casco reglamentario, la documentación obligatoria y el estado general de los vehículos.

Como resultado de los operativos, fueron secuestrados un total de 15 ciclomotores de distintas marcas y cilindradas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y la ordenanza municipal vigente.

Entre las faltas detectadas se destacaron escapes adulterados, conductores menores de edad, ausencia total de luces, falta de documentación y no utilización de casco. Los vehículos quedaron alojados en el depósito judicial, a disposición del Juzgado de Faltas local.

Finalmente, durante la madrugada de este domingo, efectivos policiales frustraron un intento de robo en el depósito judicial ubicado en Avenida Almirante Brown y Schweitzer.

De acuerdo al parte oficial, un hombre mayor de edad ingresó al predio con intenciones de sustraer un ciclomotor, pero fue advertido por el personal policial que se encontraba custodiando el lugar.

La rápida intervención permitió la aprehensión del sospechoso en flagrancia. En el hecho tomó intervención la UFI N°6 del Departamento Judicial Mercedes.