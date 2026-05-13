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Esclarecen robo en una vivienda de Lincoln: recuperaron elementos sustraídos y detuvieron a un sospechoso

El hecho fue denunciado el pasado 8 de mayo tras un llamado al 101 realizado por una vecina. Gracias al rápido accionar del personal policial de la Comisaría de Lincoln, a cargo del Oficial Principal Gastón Penini, se logró recuperar los objetos robados y aprehender a un hombre mayor de edad vinculado al ilícito.

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Tras un rápido accionar del personal de la Comisaría de Lincoln, a cargo del Oficial Principal Gastón Penini, se logró esclarecer un robo denunciado la semana pasada en la ciudad. El operativo policial permitió recuperar elementos sustraídos y culminó con la aprehensión de un hombre mayor de edad.

El hecho ocurrió el pasado viernes 8 de mayo, cuando efectivos policiales recibieron un llamado a la línea de emergencias 101 por parte de una vecina, quien alertó que personas desconocidas habían ingresado a su vivienda a través de la puerta principal.

Según denunció la damnificada, los delincuentes sustrajeron del interior del inmueble un teléfono celular iPhone 7 y otros elementos de valor, cuya totalidad no fue precisada oficialmente.

A partir de la denuncia, personal de la dependencia local inició una rápida investigación que incluyó tareas de relevamiento y recolección de pruebas. Gracias a las averiguaciones realizadas, los uniformados lograron identificar al presunto autor del hecho.

Posteriormente, se llevó adelante un operativo que derivó en el secuestro de los elementos robados y en la aprehensión de un hombre mayor de edad, quien quedó a disposición de la Justicia.

La causa continúa en etapa de investigación para determinar si hubo más personas involucradas en el hecho. Mientras tanto, desde la Policía destacaron la importancia de la denuncia inmediata para avanzar rápidamente en el esclarecimiento de este tipo de delitos.

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