Lincoln: dos operativos policiales terminaron con aprehensiones por resistencia, intento de ingreso a una vivienda y un conflicto familiar

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Durante la madrugada de este domingo, efectivos del Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Lincoln llevaron adelante un procedimiento que culminó con la aprehensión de dos jóvenes de 19 y 20 años.

El hecho se inició cuando ambos circulaban a bordo de una motocicleta Guerrero Day de 70 cc., que presentaba faltantes de carenado, e intentaron evadir un control de identificación policial. A partir de esa maniobra, se inició un seguimiento que se extendió por varias cuadras.

Finalmente, los efectivos lograron interceptarlos en calle Virgilio Tedín al 1500, justo cuando intentaban ingresar por la fuerza a la vivienda de un vecino con el objetivo de ocultarse del accionar policial.

Como resultado del operativo, se procedió además al secuestro del motovehículo por infracción a la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449.

La Ayudantía Fiscal de Lincoln dispuso la notificación de ambos jóvenes por la formación de una causa por los delitos de “Resistencia a la Autoridad” y “Tentativa de Violación de Domicilio”, quedando a disposición de la UFIyJ Nº 8 del Departamento Judicial Junín.

Por otra parte, desde la Comisaría de Lincoln también informaron sobre una segunda intervención ocurrida tras un llamado al sistema de emergencias 101 por un conflicto familiar en el barrio René Favaloro.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un joven de 23 años, que se encontraba en aparente estado de ebriedad, había protagonizado una violenta discusión con sus padres. Durante el episodio agredió físicamente a su padre y provocó la caída de su madre, aunque afortunadamente ninguno sufrió lesiones de gravedad.

Ante la situación, el hombre fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial.

En este caso interviene el Juzgado de Paz de Lincoln bajo la carátula de infracción al artículo 72 bis de la Ley Nº 8031/73.