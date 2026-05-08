Cuatro operativos en Nueve de Julio terminaron con detenidos y secuestro de droga

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Entre el miércoles y el jueves, fuerzas policiales llevaron adelante una serie de procedimientos en distintos puntos de 9 de Julio, en el marco de investigaciones judiciales que derivaron en detenciones, aprehensiones y secuestro de elementos de interés para distintas causas.

Detención por grooming

Durante la mañana del miércoles, personal de la Policía Comunal de 9 de Julio, junto a efectivos de la SubDDI Bragado y otras fuerzas policiales, realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Guido Spano 652.

Como resultado del procedimiento, fue detenido un hombre mayor de edad y se secuestraron distintos dispositivos y elementos informáticos en el marco de una causa caratulada “Grooming”.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y del Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial Mercedes.

Allanamientos por comercialización de drogas

El jueves, personal de la Subdelegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Chivilcoy, junto con efectivos de la Policía Comunal local, concretó tres allanamientos en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes.

El primer procedimiento se realizó en una vivienda de Avenida Garmendia 2119, donde fue aprehendido un hombre mayor de edad y se secuestraron envoltorios con cocaína, marihuana y otros elementos relevantes para la investigación.

El segundo allanamiento tuvo lugar en Avenida Garmendia 2115, donde se identificó a la residente y su grupo familiar.

El tercer operativo se llevó a cabo en una vivienda de calle Doctor West, entre Freyre y Avenida Eva Perón, donde fue aprehendida una mujer mayor de edad. En ese lugar también se incautaron envoltorios con cocaína y otros elementos de interés.

Ambos aprehendidos quedaron alojados en sede policial a disposición de la Justicia.

Detenido por robo

Durante la madrugada, efectivos de la Policía Comunal aprehendieron en calle Carlos Gardel al 550 a un hombre de 42 años que circulaba a pie con un bolso que contenía prendas de vestir, una campera, lentes de sol y otros objetos.

Tras las averiguaciones, se estableció que esos elementos habían sido robados de un automóvil estacionado en calle La Rioja al 1520, propiedad de un vecino identificado como Alexis Lostia. El vehículo presentaba daños en una ventanilla.

Por el hecho se inició una causa por “Robo”, con intervención de la UFI N° 4 del Departamento Judicial Mercedes.

Detención por abuso sexual agravado

También durante la mañana del jueves, personal de la Policía Comunal de 9 de Julio y la SubDDI Bragado llevó adelante un procedimiento en una vivienda ubicada en calle Gabriela Mistral al 1500.

En el lugar fue detenido un hombre mayor de edad en el marco de una causa por “Abuso Sexual Agravado”.

El detenido quedó alojado en la dependencia policial local, a disposición de la UFI N° 5 y del Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Mercedes.