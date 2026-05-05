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Policiales

Muere una mujer en una vivienda tras prenderse fuego

Fue en La Rioja al 1600 y trabajaron Bomberos y Policia mientras se investigan las causas del hecho y la identidad de la victima

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Un trágico hecho se registró este martes en la ciudad de Nueve de Julio, donde una persona fue hallada sin vida en el interior de una vivienda ubicada en calle La Rioja al 1750.

De acuerdo a la información disponible por CN, el episodio habría tenido lugar dentro del domicilio y es materia de investigación. En el lugar trabajan dotaciones de bomberos y efectivos policiales, quienes realizaron las primeras actuaciones.

Por el momento no se brindaron detalles sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre las circunstancias del hecho, que serán determinadas a partir de las pericias correspondientes. Se sabe que es una mujer de 49 años.

Las autoridades continúan con las tareas investigativas.

En tanto, hubo un detenido tras un allanaimiento en Urquiza al 1200.Ampliaremos

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