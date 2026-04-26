Vuelco en camino a Carlos María Naón: un joven sufrió fracturas graves y debió ser operado

Un importante accidente de tránsito se registró en la mañana de este domingo en el camino que conduce a la localidad de Carlos Naón, en el partido de Nueve de Julio, por la Ruta 70, cuando una camioneta Renault Duster sufrió un despiste y posterior vuelco.

El hehco, del cual intervino el Comando de Prevención Rural (CPR) distrital ocurrió en el camino de ripio cercano a la Ruta 65, donde por causas que aún se investigan el vehículo perdió el control, salió de la calzada y terminó dentro de una cuneta, quedando volcado con sus ruedas hacia arriba.

En la camioneta viajaban cuatro ocupantes. La conductora fue identificada como Carolina Caminos, de 24 años, domiciliada en Junín, quien no sufrió lesiones, pero se le imputa el delito de Lesiones Culposas.

Como consecuencia del impacto, resultaron heridos Ignacio Rodríguez, de 27 años, domiciliado en Naón; Simona Casellas, de 20 años, con domicilio en La Plata; y Patricio Hernández, de 22 años, también oriundo de Naón.

Los tres fueron asistidos en el lugar y trasladados al Hospital Julio de Vedia. Rodríguez y Casellas presentaron escoriaciones y lesiones de carácter leve, mientras que Hernández debió ser intervenido quirúrgicamente tras sufrir una fractura expuesta en una pierna y un corte en la barbilla, lesiones consideradas graves.

Desde la Ayudantía Fiscal de 9 de Julio se dispuso la apertura de una causa caratulada como “Lesiones Culposas”, con intervención de la UFI N° 6 del Departamento Judicial Mercedes.

El vehículo no obstruía la circulación del camino rural y se continúan realizando las actuaciones de rigor para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro.