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Vuelco en camino a Carlos María Naón: un joven sufrió fracturas graves y debió ser operado

El siniestro ocurrió en la primeras horas de este domingo en el camino de ripio a pocos kilómetros de la Ruta Provincial 65 cuando una camioneta Renault Duster volcó y terminó dentro de una cuneta con cuatro personas a bordo, tres resultaron heridas y una joven salió ilesa imputada de lesiones culposas

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