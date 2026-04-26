Jesús, el Buen Pastor, centro del mensaje en la Misa que se transmitió para toda la Diócesis

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Cada domingo, Cadena Nueve transmite en vivo a través de su canal Visión Plus de YouTube la celebración de la Santa Misa. Hoy, presidida por el obispo, monseñor Ariel Torrado Mosconi, permite que fieles de toda la Diócesis de Nueve de Julio participen espiritualmente de la Eucaristía, especialmente quienes no pueden asistir de manera presencial.

La propuesta se va consolidado como un verdadero servicio pastoral y de comunicación para toda la región diocesana, acercando la celebración litúrgica dominical a hogares, comunidades rurales, centros de salud, adultos mayores y personas con dificultades de movilidad.

En la reciente celebración del Cuarto Domingo de Pascua, conocido como el Domingo del Buen Pastor, monseñor Ariel Torrado Mosconi centró su homilía en la figura de Jesús como guía, protector y pastor de su pueblo, invitando a los fieles a renovar su vocación cristiana y a rezar especialmente por las vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales.

“Jesús es nuestro Buen Pastor, el que nos cuida, nos protege y nos guía. A veces va delante del pueblo para conducirlo, otras veces en medio para acompañar el dolor, y también detrás, para que nadie quede rezagado”, expresó el obispo durante la homilía.

Asimismo, recordó la enseñanza del Papa Francisco sobre el verdadero pastor, aquel que “camina adelante, en medio y detrás del pueblo”, acompañando, guiando y sosteniendo a la comunidad en cada circunstancia de la vida.

Durante la celebración también se elevó una oración especial por las vocaciones, para que más jóvenes respondan con generosidad al llamado de Dios, así como por las familias, los enfermos y toda la comunidad diocesana.

Monseñor Torrado Mosconi remarcó que la vocación de guía no se limita al sacerdocio o la vida consagrada, sino que alcanza a toda persona bautizada: padres, madres, abuelos, docentes, profesionales y quienes sirven en la comunidad, todos llamados a ser pastores en su propia misión cotidiana.

“Si Dios nos regala un día más, es porque nos necesita. Todos tenemos una misión, y nuestra vida es profundamente valiosa”, señaló.

La transmisión desde “Día de Precepto” por el canal de YouTube de Cadena Nueve se va transformado así en una herramienta de evangelización y cercanía pastoral, fortaleciendo la comunión de toda la diócesis y llevando la palabra de Dios más allá de las paredes del templo.