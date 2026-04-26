domingo, abril 26, 2026
13.9 C
Nueve de Julio
domingo, abril 26, 2026
13.9 C
Nueve de Julio
Sociedad

Jesús, el Buen Pastor, centro del mensaje en la Misa que se transmitió para toda la Diócesis

En el Cuarto Domingo de Pascua, monseñor Ariel Torrado Mosconi presidió la celebración, transmitida por Visión Plus - YouTube Cadena Nueve, desde la Catedral Santo Domingo de Guzmán y reflexionó sobre la figura de Cristo como guía y protector de su pueblo, invitando a renovar la vocación cristiana y a rezar por las vocaciones

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Cada domingo, Cadena Nueve transmite en vivo a través de su canal Visión Plus de YouTube la celebración de la Santa Misa. Hoy, presidida por el obispo, monseñor Ariel Torrado Mosconi, permite que fieles de toda la Diócesis de Nueve de Julio participen espiritualmente de la Eucaristía, especialmente quienes no pueden asistir de manera presencial.

La propuesta se va consolidado como un verdadero servicio pastoral y de comunicación para toda la región diocesana, acercando la celebración litúrgica dominical a hogares, comunidades rurales, centros de salud, adultos mayores y personas con dificultades de movilidad.

En la reciente celebración del Cuarto Domingo de Pascua, conocido como el Domingo del Buen Pastor, monseñor Ariel Torrado Mosconi centró su homilía en la figura de Jesús como guía, protector y pastor de su pueblo, invitando a los fieles a renovar su vocación cristiana y a rezar especialmente por las vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales.

“Jesús es nuestro Buen Pastor, el que nos cuida, nos protege y nos guía. A veces va delante del pueblo para conducirlo, otras veces en medio para acompañar el dolor, y también detrás, para que nadie quede rezagado”, expresó el obispo durante la homilía.

Asimismo, recordó la enseñanza del Papa Francisco sobre el verdadero pastor, aquel que “camina adelante, en medio y detrás del pueblo”, acompañando, guiando y sosteniendo a la comunidad en cada circunstancia de la vida.

Durante la celebración también se elevó una oración especial por las vocaciones, para que más jóvenes respondan con generosidad al llamado de Dios, así como por las familias, los enfermos y toda la comunidad diocesana.

Monseñor Torrado Mosconi remarcó que la vocación de guía no se limita al sacerdocio o la vida consagrada, sino que alcanza a toda persona bautizada: padres, madres, abuelos, docentes, profesionales y quienes sirven en la comunidad, todos llamados a ser pastores en su propia misión cotidiana.

“Si Dios nos regala un día más, es porque nos necesita. Todos tenemos una misión, y nuestra vida es profundamente valiosa”, señaló.

La transmisión desde “Día de Precepto” por el canal de YouTube de Cadena Nueve se va transformado así en una herramienta de evangelización y cercanía pastoral, fortaleciendo la comunión de toda la diócesis y llevando la palabra de Dios más allá de las paredes del templo.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6203

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR