Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz: un compromiso global por la cooperación

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Las banderas de los 193 Estados Miembros ondean en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, símbolo del compromiso global con la cooperación y la paz. Este 24 de abril, el mundo celebra el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz, una fecha que busca recordar los beneficios de trabajar juntos frente a los desafíos internacionales.

El multilateralismo, más allá de ser simplemente una cooperación entre varios Estados, se fundamenta en principios como la consulta, la inclusión y la solidaridad. Es tanto un método de cooperación como un marco organizativo que permite a los países adherirse a normas compartidas, garantizando derechos y obligaciones equitativos en la búsqueda de objetivos comunes.

Desde su fundación el 24 de octubre de 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas han sido el eje del multilateralismo moderno. La Carta de la ONU establece su misión de promover la paz, proteger los derechos humanos y fomentar la cooperación internacional. Más allá de la expansión horizontal —de 51 a 193 Estados miembros— el sistema multilateral también se ha diversificado incorporando ONG, organizaciones internacionales y agentes del sector privado, fortaleciendo la diplomacia global.

Los resultados del multilateralismo son palpables: la erradicación de la viruela, la celebración de acuerdos para limitar el armamento y la promoción de los derechos humanos son algunos de los logros concretos. Además, la diplomacia preventiva permite abordar tensiones antes de que se conviertan en conflictos violentos, un papel esencial en la seguridad internacional.

El compromiso con el multilateralismo fue reafirmado en la Cumbre del Futuro de 2024 con la adopción del Pacto para el Futuro, que refuerza la paz, el desarrollo sostenible y la protección de los derechos humanos. En 2018, la Asamblea General de la ONU estableció oficialmente el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz mediante la resolución A/RES/73/127, invitando a todos los Estados y organizaciones a difundir sus beneficios mediante actividades educativas y de sensibilización pública.

En un mundo cada vez más interdependiente, la cooperación multilateral no es opcional, sino el vehículo más eficaz para garantizar la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible. La ONU sigue siendo, más que nunca, la brújula moral y política que guía a la humanidad hacia un futuro más justo y seguro.