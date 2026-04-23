La Parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Trenque Lauquen impulsa la beatificación del Padre Pedro Traveset

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La Parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Trenque Lauquen invitó a la comunidad a acercarse al templo para firmar la solicitud dirigida al obispo, con el objetivo de discernir la posibilidad de iniciar la causa de beatificación del Padre Pedro Traveset. La iniciativa se enmarca dentro de las actividades religiosas y comunitarias que la parroquia impulsa, buscando mantener vivo el legado espiritual del sacerdote.

El llamado coincide con los 14 años de su deceso, ocurrido el 25 de abril de 2012 en su natal pueblo de España.

A lo larde de estos años, se han realizado diversas misas en la diócesis de Nueve de Julio. Un de ellas celebrad por el padre Guillermo Gómez, recordaba que el Padre Pedro, conocido como Pedrito, sintió el llamado de Dios a los cinco años y perseveró hasta ingresar al Seminario y ordenarse sacerdote. Inicialmente quería dedicarse a la misión en África, pero tras la visita de Monseñor Antonio Quarrachino a España, surgió la posibilidad de que se estableciera en Argentina, llegando finalmente a Trenque Lauquen y, posteriormente, a Nueve de Julio.

Tras la Misa, se colocó una imagen del Padre Pedro en el Salón de Encuentros y Retiros Espirituales de la Quinta Parroquial, en homenaje a su vida y ministerio, en aquella oportunidad. Era junio de 2019.

El Padre Pedro Traveset falleció en España hace 14 años, donde había elegido vivir sus últimos años tras retirarse del ministerio sacerdotal en Trenque Lauquen. Nacido el 29 de junio, Día de San Pedro, dedicó gran parte de su vida a la comunidad de Nueve de Julio, donde permaneció 23 años, mostrando solidaridad, caridad y compromiso con su fe.

Sus exequias se realizaron en su pueblo natal, San Quirze de Besora, y desde Argentina, muchos fieles expresaron su amor y gratitud por el Padre Pedrito, recordándolo como un ejemplo de entrega y fe que ahora se encomienda al Dios viviente.

Su misión pastoral en Treque Lauquen, marcó una huella importante, movilizando a feligresas de la Capilla de Los Dolores ainiciar una causa de Beatificación.