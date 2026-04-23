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Nuevo espacio de encuentro semanal “Mujeres en altavoz”

El mismo se desarrolla todos los jueves a las 15:30 horas, en la Sociedad de Fomento del Barrio Luján, con acceso libre y gratuito, sin necesidad de inscripción previa.

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Trabajo Social, recuerda el desarrollo de un nuevo espacio destinado a mujeres mayores de 18 años, con el objetivo de generar ámbitos de acompañamiento, escucha y participación.

El mismo se desarrolla todos los jueves a las 15:30 horas, en la Sociedad de Fomento del Barrio Luján, con acceso libre y gratuito, sin necesidad de inscripción previa.

La propuesta busca promover un espacio de encuentro donde las participantes puedan expresarse libremente, sin juicios, y construir de manera colectiva distintas actividades e iniciativas en función de los intereses del grupo.

Se invita a todas las mujeres interesadas a acercarse y formar parte de este nuevo espacio comunitario.

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