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Se reune el Concejo Deliberante con la Asamblea de Mayores Contribuyentes

Este jueves 23 de abril, el Honorable Concejo Deliberante llevará adelante una nueva sesión ordinaria con una extensa agenda que incluye proyectos de infraestructura, condonaciones de deuda, pedidos de informes y pronunciamientos políticos sobre temas sensibles como el cierre del Servicio Meteorológico y el Plan Remediar

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