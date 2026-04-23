Se reune el Concejo Deliberante con la Asamblea de Mayores Contribuyentes

El Concejo Deliberante nuevejuliense celebrará este jueves 23 de abril una sesión ordinaria marcada por una amplia variedad de temas que combinan cuestiones administrativas, obras públicas y debates de fuerte contenido político. La jornada comenzará a las 19 con la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, para luego dar paso a la sesión legislativa.

Entre los asuntos entrados se destaca un proyecto de resolución impulsado por La Libertad Avanza que solicita el asfaltado de la avenida Agustín Álvarez, una iniciativa vinculada a mejorar la infraestructura urbana.

El Departamento Ejecutivo elevó varios proyectos de ordenanza vinculados a la condonación de deudas, tanto en tasas de servicios urbanos como sanitarios, incluyendo casos particulares como la Asociación Italiana de Socorros Mutuos y el Club Atlético French. Además, se tratarán iniciativas para la denominación de calles en las localidades de Carlos María Naón y 12 de Octubre, junto a convenios con instituciones locales y entidades intermedias.

Otro eje importante será el acceso a la tierra y la vivienda, con un proyecto que autoriza la escrituración de lotes del programa “Plan Familia Propietaria”.

En paralelo, bloques opositores presentaron pedidos de informes y proyectos de comunicación. La Unión Cívica Radical impulsa consultas sobre el nuevo basural, el sistema de cobro en el Hogar de Ancianos y bonificaciones a funcionarios, mientras que Unión por la Patria pone el foco en el cobro del uso del espacio público y la provisión de vacunas.

El debate político también se hará presente con iniciativas que expresan preocupación por el cierre de la base local del Servicio Meteorológico Nacional y el impacto de despidos a nivel país. En ese marco, se suma un proyecto de repudio a la decisión del Gobierno Nacional de desarticular el Plan Remediar, lo que podría generar cruces entre los distintos bloques.

Asimismo, ingresó un proyecto para realizar un censo de personas con discapacidad, y otro que propone declarar la emergencia vial en la localidad de Facundo Quiroga.

En cuanto al orden del día, se prevé la aprobación de numerosos expedientes ya trabajados en comisión, incluyendo modificaciones en ordenanzas fiscales, convenios municipales, pedidos de informes sobre salud pública y provisión de medicamentos, y proyectos vinculados a obras y planificación urbana.

La sesión se perfila como extensa, con temas que no solo impactan en la gestión local, sino que también reflejan tensiones políticas de alcance nacional.