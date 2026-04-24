Pasteur comenzó a renovar su alumbrado con luces LED

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La localidad de Pasteur ya inició el recambio de luminarias por tecnología LED. Días atrás, la Municipalidad de Lincoln entregó los nuevos equipos y este viernes la cuadrilla de alumbrado público instaló las primeras 10 lámparas en los boulevares. La Secretaría de Obras Públicas confirmó que los trabajos seguirán en ese sector y que se gestiona extender el plan al resto de Pasteur. Para eso, se acordó con el delegado Leonardo Gisbert avanzar en conjunto con la Cooperativa Eléctrica.

El cambio mejora la calidad de la iluminación en la vía pública y reduce el consumo energético.