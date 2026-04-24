Se encuentran vigentes las modificaciones en el Estacionamiento Medido

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Desde el pasado 13 de abril, se encuentran en vigencia las modificaciones en el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) de Nueve de Julio, establecidas por la Ordenanza N° 7472/25.

La actualización, implementada de manera progresiva, amplía el esquema vigente incorporando nuevas cuadras y redefiniendo sectores que ya no forman parte del área de estacionamiento medido.

Las calles incorporadas al sistema son: Mitre (entre Mendoza y San Juan), San Martín (entre Mendoza y San Juan), La Rioja (entre Mendoza y San Juan), Yrigoyen (entre Salta y Poratti) y Libertad (entre Cavallari y Tucumán).

Por otra parte, dejaron de estar comprendidas en la zona de estacionamiento medido las siguientes arterias: Salta (entre Mendoza y Robbio), Mendoza (entre Salta y San Martín), Santa Fe (entre San Martín y Salta), Santa Fe (entre La Rioja y Cavallari) y Cavallari (entre Santa Fe y Yrigoyen).

Los vecinos que residen en las calles recientemente incorporadas pueden solicitar la exención del pago del SEM, según la Ordenanza N° 5529. Para ello, deberán presentarse en la oficina de administración del sistema, ubicada en Robbio 921, segundo piso, de 8 a 13 horas, con DNI, cédula del vehículo y constancia de domicilio a nombre de la misma persona.