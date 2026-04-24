Innovador pedal sensorial activo de la Escuela Técnica 2 de Nueve de Julio para canalizar y promover inclusión

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En la mañana de este viernes en un reciente reportaje emitido desde el programa ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Sebastián Bustamante de CEA Nueve de Julio y el profesor Ignacio Martínez compartieron los detalles del “Pedal Activo”, un dispositivo desarrollado en la Escuela Técnica 2 del distrito pensado para niños y adultos con necesidades de canalizar energía, incluyendo personas con autismo.

Todo fue desde una idea de CEA Nueve de Julio presentada por Sebastián Bustamante, máximo referente sobre Autismo fue recogida por un grupo de estudiantes y el docente Ignacio Martínez de la Escuela Técnica 2 del distrito y están transformando la manera en que se aborda la atención, el movimiento y la inclusión en el aula.

Es así como desarrollaron el “Pedal Activo”, un dispositivo portátil diseñado para niños y adultos que necesitan canalizar energía de manera saludable, incluyendo personas con autismo, fueron contando en Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV.

Una idea que surge de la experiencia educativa

El proyecto nació a partir de iniciativas previas y de la inquietud constante de Bustamante por llevar propuestas innovadoras a la Escuela de Educación Técnica para su desarrollo con los alumnos. “Todos los años intento desarrollar algún proyecto con la escuela. Este año surgió el diseño del pedal sensorial activo, pensado para que los chicos puedan moverse sin interrumpir la clase y mejorar su atención”, explicó Bustamante.

El dispositivo es liviano –aproximadamente 50 gramos– y portátil, lo que permite que cualquier usuario pueda llevarlo en la mochila o bolsillo. Su objetivo principal no es solo para quienes tienen hiperactividad o autismo, sino que puede ser útil para cualquier persona que necesite liberar tensiones o ansiedad de manera saludable.

Beneficios comprobados en el aula

Ignacio Martínez, docente responsable del taller de diseño y procesamiento mecánico, explicó cómo surgió la innovación: “Hicimos prototipos de metal y luego en impresión 3D para garantizar seguridad y durabilidad. Los alumnos los probaron en clase durante trabajos y evaluaciones, y notamos mejoras en su concentración y disminución de ansiedad”.

El pedal está diseñado para estimular los sistemas vestibular y propioceptivo, esenciales para el equilibrio y la coordinación motora. Puede utilizarse con un pie o con ambos, y la intensidad de los resortes se ajusta según la fuerza del usuario, desde niños de jardín hasta adultos.

Inclusión, creatividad y sustentabilidad

El proyecto no solo busca un impacto educativo, sino también social. Los archivos de diseño 3D pueden compartirse con otras escuelas, permitiendo que la iniciativa se replique en distintas localidades. Además, se está evaluando el uso de materiales reciclables, como plásticos recolectados por la municipalidad, para fabricar los pedales de manera sustentable.

Bustamante destacó la colaboración de la industria local: “La fábrica de resortes AOR nos donó los materiales, lo que minimizó los costos y permitió que el proyecto sea accesible. La idea es que los alumnos aprendan a crear herramientas útiles, sostenibles y que generen bienestar”.

Más allá del pedal: educación socioemocional

La innovación no se limita al movimiento físico. La escuela también está trabajando en proyectos para promover la buena convivencia, como la creación de frases motivacionales diseñadas por los propios alumnos que se colocarán en baños y espacios comunes, fomentando valores como el respeto y la solidaridad.

Bustamante y Martínez resaltan que estas iniciativas permiten abordar la educación de manera integral, considerando el bienestar emocional y mental de los alumnos. “La escuela puede actuar como un espacio de contención donde los chicos canalizan sus emociones de manera positiva, incluso cuando enfrentan situaciones difíciles en sus hogares”, señaló Bustamante.

Proyección y expectativas

El proyecto ya ha despertado interés en distintas localidades, y se espera su presentación en la jornada organizada por el Club de Leones de 9 de Julio y Junín el próximo 9 de mayo. La intención es que otras escuelas técnicas puedan replicar la idea, creando un impacto más amplio y promoviendo la inclusión educativa a través de la creatividad y la tecnología.

“Es un dispositivo local, innovador y hecho por chicos para chicos, con potencial para beneficiar a adultos también. Queremos que se conozca, se use y se mejore con la colaboración de todos”, concluyó Martínez.