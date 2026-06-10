Día de la Seguridad Vial: CONADUV advierte sobre la falta de políticas públicas y reclama medidas urgentes

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En el Día de la Seguridad Vial, que se conmemora cada 10 de junio en Argentina, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) manifestó que existen pocos motivos para celebrar ante la persistencia de altos índices de accidentes y siniestros viales en todo el país.

A través de un comunicado, la entidad reiteró su profunda preocupación por la ausencia de políticas públicas integrales y sostenidas que permitan enfrentar eficazmente una problemática que cada año provoca miles de víctimas y consecuencias sociales, económicas y sanitarias de gran magnitud.

Desde CONADUV se exhortó al Gobierno Nacional, a los gobiernos provinciales, legisladores nacionales y provinciales, intendentes y concejales, entre otras autoridades competentes, a adoptar con urgencia las medidas necesarias para mejorar la seguridad vial mediante acciones concretas en materia de educación, control e infraestructura.

La organización remarcó que la seguridad vial se sostiene sobre tres pilares fundamentales e inseparables: la educación vial, el control efectivo de las normas de tránsito y una adecuada infraestructura vial. Según señalaron, ninguno de estos componentes puede faltar si se pretende alcanzar resultados positivos y duraderos.

“La seguridad vial es un trípode que se asienta en tres pilares: educación, control e infraestructura vial. Todos ellos son igualmente necesarios. Un trípode no puede sostenerse si falta alguno de sus apoyos”, destacaron desde la entidad.

Finalmente, CONADUV insistió en la necesidad de implementar políticas públicas coordinadas entre los distintos niveles del Estado, con el objetivo de reducir de manera efectiva y urgente la siniestralidad vial y proteger la vida de millones de usuarios de la red vial argentina.