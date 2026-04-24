Nuevo Taller Lúdico-Recreativo para niños y niñas con discapacidad

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección de Discapacidad y la Dirección de Deportes, invita a participar de un nuevo Taller Lúdico-Recreativo, destinado a niños y niñas con discapacidad de entre 6 y 11 años.

El objetivo de esta propuesta es generar un espacio de inclusión, recreación y desarrollo integral, fomentando el juego, la socialización y la actividad física adaptada, en un entorno cuidado y acompañado por profesionales.

El taller dará inicio el próximo 5 de mayo a las 10:30 horas y se llevará a cabo todos los martes en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”.

Los cupos son limitados, por lo que se invita a las familias interesadas a realizar la inscripción de manera presencial en Balcarce Nº 735, en el horario de 7:00 a 13:00 horas. Para completar el trámite, deberán presentar copia de CUD y DNI.

Desde el municipio, se continúa trabajando en la creación de propuestas inclusivas que promuevan el acceso al deporte y la recreación para toda la comunidad, reafirmando el compromiso con la inclusión y el bienestar de los niños y niñas con discapacidad.