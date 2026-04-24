Santiago Meli inauguró su nuevo local de ‘Meli Propiedades’ en una de las esquinas más emblemáticas de Nueve de Julio

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En un segmento en vivo del programa “Despertate” de Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Santiago Meli, propietario de Meli Propiedades, presentó su nuevo local, ubicado en la estratégica esquina frente a la plaza Belgrano de Nueve de Julio. La inauguración, reciente desde los primeros días de abril, refleja no solo un emprendimiento comercial, sino también un espacio pensado para mejorar la experiencia del cliente, con atención al confort, la estética y la luz natural.

Durante la entrevista, Meli compartió su experiencia de casi 30 años en el rubro inmobiliario y explicó cómo decidió trasladar su negocio a esta ubicación privilegiada, después de evaluar diferentes alternativas junto a profesionales locales. “Queríamos hacer todo nuevo, sin usar nada de lo que teníamos, priorizando la modernidad y la comodidad para quienes nos visiten”, señaló.

El empresario también analizó el estado de la infraestructura de Nueve de Julio y destacó la necesidad de un plan urbanístico integral, donde la cooperación entre el sector privado, el estado y las cooperativas locales permita mejorar servicios básicos como agua, cloacas, desagües pluviales y recolección de residuos. Según Meli, “si no nos ponemos de acuerdo, Nueve de Julio mantiene un atraso de infraestructura de casi 50 años”, subrayando la urgencia de proyectos sostenibles y a largo plazo.

En cuanto al mercado inmobiliario, Meli destacó que el crédito hipotecario es actualmente la herramienta central para la compra de viviendas – cuando se estabilicen pecios -, permitiendo a las familias acceder a su hogar propio pagando montos similares a los de un alquiler. Sin embargo, reconoció que la construcción está “muy cara”, lo que ha ralentizado la obra de nuevos proyectos, a pesar de la demanda de lotes y viviendas ya construidas.

La apertura de Meli Propiedades se suma al impulso comercial de la céntrica, reforzando la relevancia de esta esquina frente a la plaza y aportando al dinamismo del barrio. La empresa promete continuar mejorando la experiencia de los vecinos y visitantes, con un enfoque en la estética, la funcionalidad y la atención personalizada.

Con esta inauguración, Santiago Meli no solo consolida su trayectoria en el mercado inmobiliario, sino que también plantea un modelo de desarrollo urbano que integra infraestructura, sostenibilidad y planificación a largo plazo, apuntando a un futuro más organizado y atractivo para Nueve de Julio.