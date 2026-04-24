La sensibilidad territorial de La Libertad Avanza fue más allá de la mirada del Gobierno Nacional

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El Concejo Deliberante de Nueve de Julio aprobó por unanimidad el Proyecto de Comunicación 232-2026, presentado por la Unión Cívica Radical. La sesión, llevada a cabo este jueves 23 por la noche, tuvo como eje central, entre otros temas, la defensa de la Estación Nueve de Julio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que este 2026 cumple, el 1 de septiembre, 124 años de funcionamiento ininterrumpido en nuestro distrito.

El impulsor de la iniciativa fue la UCR, y su presidente de bloque, Nacho Palacios, destacó la importancia de la labor del SMN, explicando las funciones esenciales que cumple para la comunidad, desde la previsión de fenómenos climáticos hasta la planificación agrícola, la actividad del Aero Club la gestión de emergencias y ayuda a decisiones de jueces en causas de daños y perjuicios en fenómenos climáticos que alcanza al tránsito, por citar algún ejemplo.

Ante la votación, todos los bloques se alinearon en apoyo a la propuesta, un gesto que refleja la sensibilidad hacia un servicio vital para la vida diaria y la seguridad de los vecinos.

Llamó la atención que la postura unánime incluyera la mano alzada de los integrantes del bloque de La Libertad Avanza, votando en contra de una política impulsada por el Gobierno Nacional, que propone el cierre de la estación y ya ha despedido personal esencial. Palacios recordó que, incluso durante la pandemia, la labor del SMN se consideró indispensable.

Esto evidencia que las iniciativas de la administración de Milei parecen más propuestas de escritorio que soluciones aplicadas al territorio y a las necesidades concretas de quienes viven en la ruralidad.

Ahora, los vecinos esperan que el mismo bloque se movilice en otros frentes críticos, como la crisis hídrica y el deterioro de la infraestructura rural. Sus integrantes tienen experiencia directa en el campo: son productores rurales y uno de ellos fue Técnico del INTA, ocupando un cargo de máxima autoridad en General Villegas.

Esa experiencia les permite comprender la urgencia de que el Gobierno Nacional libere los fondos necesarios para obras hidráulicas y reparación de caminos. Sin financiamiento central, estas tareas son imposibles de llevar a cabo, afectando directamente a quienes dependen de la producción agropecuaria y de la red vial para su trabajo diario.

La votación unánime a favor de mantener la Estación local del SMN, demuestra que la defensa de lo esencial no tiene colores políticos: se trata de cuidar servicios que protegen vidas, impulsan la economía y fortalecen la resiliencia del territorio. La misma sensibilidad se espera ahora para el campo, priorizando a quienes viven y trabajan en él.

Mientras algunas políticas nacionales se construyen lejos de la realidad local, el bloque de La Libertad Avanza del Concejo Deliberante de Nueve de Julio mostró que se puede poner la comunidad por encima de los intereses de escritorio.