Avanzan trabajos de reparación y nivelación de calles

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Se llevaron adelante trabajos de nivelación y perfilado en el tramo de calle 25 de Mayo comprendido entre Pueyrredón y Ruta Provincial Nº 65. La intervención busca mejorar la transitabilidad y ofrecer condiciones de circulación más seguras para vecinos y vehículos.

Estas tareas forman parte de un plan continuo de mantenimiento que se ejecutará en distintos sectores de la ciudad durante los próximos días, con el fin de mantener en buen estado la red vial urbana y favorecer la movilidad de los ciudadanos.