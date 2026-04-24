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Héctor Bianchi, concejal de Fuerza Patria, reclama a Nación la liberación de fondos para caminos rurales

El concejal advirtió sobre la crítica situación de los caminos rurales de Nueve de Julio y pidió a la Nación que entregue los recursos pendientes para obras hídricas y mantenimiento

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En el programa Despertate, líder de la mañana en Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el concejal Héctor Bianchi (Fuerza Patria) se refirió a la urgencia de liberar fondos nacionales para el mantenimiento de los caminos rurales y obras hídricas en el distrito de 9 de Julio.

“Es lamentable que el Estado nacional se retire de todo lo que es obra pública. La provincia tiene sus fondos, pero se encuentra atada de pies y manos porque la Nación no transfiere los recursos que corresponden”, sostuvo Bianchi, quien insistió en que la falta de financiamiento afecta directamente a los productores agropecuarios y a la comunidad rural.

El concejal relató casos concretos de productores que no pueden acceder a sus campos debido a caminos inundados y destacó que la situación exige una respuesta inmediata: “Tenemos dos problemas: lo urgente, que es que la gente pueda trabajar y acceder a sus campos, y la planificación de mediano y largo plazo para evitar que esto se repita”.

Bianchi también abordó la posibilidad de conformar consorcios para gestionar obras rurales, aunque advirtió sobre la necesidad de análisis previo: “No podemos reemplazar al Estado, debe haber participación pública, y cualquier solución debe ser equitativa, protegiendo tanto a grandes como a pequeños productores”.

El concejal subrayó que el reclamo no es político, sino una demanda de sentido común y necesidad social: “Debemos dejar de lado los egos y buscar soluciones conjuntas. Hoy 9 de Julio necesita recursos y planificación para no sufrir más pérdidas por inundaciones y caminos intransitables”.

Finalmente, Bianchi hizo un llamado a la Nación: “Los fondos que se recaudan en Nueve de Julio deben regresar al distrito a través de obras. Estamos hablando de dinero que ya fue generado localmente y que hoy no se ve reflejado en mejoras concretas”.

La situación de los caminos rurales de Nueve de Julio, según la Sociedad Rural y Federación Agraria, es crítica, y los productores esperan soluciones que combinen acciones inmediatas y planificación estratégica para proteger la producción agropecuaria y la vida rural.

Héctor Bianchi- Concejal Fuerza Patria- Nueve de Julio

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