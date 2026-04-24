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Nueva caída de las ventas en supermercados

Según el Indec, en términos reales, los supermercados registraron una caída interanual del 3,1%, los mayoristas, 1,2%, y los shoppings, 2,1%.

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Las ventas en supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compras retrocedieron en febrero según los datos del Indec: en términos reales, los supermercados registraron una caída interanual del 3,1%, los mayoristas, 1,2%, y los shoppings, 2,1%. En valores corrientes, todos los canales evidenciaron subas por debajo de la inflación: los supermercados alcanzaron $ 2,21 billones (23,5%), los mayoristas $ 329.001 millones (23,6%) y los centros de compras $ 495.867 millones (17,9%).

Siempre de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en la comparación con marzo las ventas en supermercados subieron 0,3%, pero en los mayoristas hubo un retroceso de 0,7%, en tanto que en los shoppings la retracción fue del 1,8%. En el acumulado anual, -2,1%, +0,1% y -1,1%, respectivamente.

En el caso de los supermercados, el descenso real del 3,1% interanual se da en un contexto donde algunos rubros muestran fuertes aumentos nominales, como carnes (+46,9%) y frutas y verduras (+37%). El comportamiento de los medios de pago marca una tendencia clara: las tarjetas de crédito concentraron el 43,6% de las ventas, consolidándose como la principal herramienta de financiamiento del consumo.

Por su parte, los autoservicios mayoristas mostraron una caída más moderada en términos reales (-1,2%), lo que sugiere una leve resistencia de este canal frente a la contracción del consumo. Con ventas por más de $ 329.000 millones, el segmento continúa captando tanto a comerciantes como a consumidores finales que buscan precios más bajos y compras en volumen.

Dentro de los mayoristas, el rubro almacén representó el 42,6% de las ventas, seguido por artículos de limpieza y perfumería (26,4%), lo que da cuenta de un consumo enfocado en bienes esenciales. A su vez, el fuerte aumento de productos como carnes (+62,2%) muestra nuevamente el peso de la inflación en la estructura de ingresos del sector.

En cuanto a los centros de compras, la caída del 2,1% interanual en términos constantes confirma que el consumo en bienes no esenciales continúa siendo el más afectado. La mayor participación en ventas se concentró en indumentaria y accesorios (46,9%), seguida por el patio de comidas (19,9%), lo que indica que, aun en un contexto restrictivo, ciertos consumos vinculados al esparcimiento mantienen cierta tracción.

 

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