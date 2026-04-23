El Concejo Deliberante de Nueve de Julio pidió por la continuidad de la Estación Meteorológica local y del Plan Remediar

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Este jueves por la noche, el Concejo Deliberante de Nueve de Julio sesionó para tratar distintos asuntos de relevancia para la comunidad. Antes de dar curso a los temas del día, se aprobó formalmente una corrección en la Ordenanza Impositiva durante la Sesión de Mayores Contribuyentes. Tras subsanarse el artículo correspondiente, se hizo un cuarto intermedio y se continuó con el tratamiento del Orden del Día.

Entre los puntos más destacados, se aprobó por unanimidad una iniciativa del bloque de la UCR para garantizar que la Estación Nueve de Julio del Servicio Meteorológico Nacional continúe operando y no cierre, pese a los anuncios del Gobierno nacional. Ignacio “Nacho” Palacios, presidente del bloque UCR, destacó la relevancia histórica y estratégica de la estación, que recopila información meteorológica desde hace 124 años. Curiosamente, el bloque de LLA también se pronunció a favor de la continuidad de la estación, siendo que su propio espacio anunción que la cerraría.

En el ámbito social, la concejala Julia Crespo, del bloque Unión por la Patria, solicitó la continuidad del Plan Remediar y alertó sobre la falta de medicamentos, señalando la grave situación que enfrentan jubilados y pensionados ante la escasez de atención médica y fármacos esenciales.

A esto, se sumó el radicalismo solicitando que haya medicamentos en los CAPS.

Otro tema aprobado por unanimidad fue la modificación del artículo 40 de la Ordenanza Fiscal. La medida permitirá que los productores que colaboraron con obras durante la crisis hídrica puedan realizar trámites municipales sin que se les exija estar al día con sus tributos, siempre que se cumplan condiciones específicas y previamente determinadas.

La sesión incluyó, previamente, la participación de los mayores contribuyentes y concejales, quienes firmaron la corrección de la ordenanza. La concejala María Inés Ormaechea, aclaró que la modificación no impacta en las tasas ni en los valores impositivos, sino que se trata de una corrección por errores involuntarios detectados en la ordenanza original. Error formal de tipeo.

Finalmente, se pidió que se informe por parte del Ejecutivo cual es la situación de proveedores, en cuanto al pago de sus servicios ya que, según señaló la Concejala Marcela Regalía, el atraso sería de 90 días. Desde el oficialismo, Julio Bordone le resaltó que son muy pocas cuentas que no están canceladas.

Informe en proceso.