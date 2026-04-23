Corte de energía programado en Barrio Mercantil y alrededores

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La Cooperativa de Electricidad y Servicios (CEyS) Mariano Moreno informó que este viernes 24 de abril de 2026, se llevará a cabo un corte de energía programado en la zona urbana de Barrio Mercantil y sus alrededores, en el horario de 07:30 a 11:30 hs.

El corte se realizará para llevar a cabo tareas de mantenimiento en la red eléctrica, y se recomienda a los vecinos tomar precauciones y planificar sus actividades considerando la interrupción del suministro.

La zona afectada está delimitada en la imagen difundida por la cooperativa mediante líneas rojas.

En caso de condiciones climáticas adversas, la CEyS comunicó que las tareas se postergarán hasta nuevo aviso, priorizando la seguridad del personal y de los usuarios.