Desde Nueve de Julio se le reclama al Gobierno Nacional: fondos de infraestructura hídrica existen pero las obras no llegan al distrito

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El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, creado por decreto en 2001, fue diseñado para financiar proyectos destinados a mitigar inundaciones, recuperar tierras productivas y proteger infraestructura vial y ferroviaria. La herramienta se nutre de un porcentaje de los impuestos a los combustibles —5% sobre naftas y 9% sobre GNC— y tiene alcance nacional.

Sin embargo, casi 25 años después, las inundaciones siguen afectando a la provincia de Buenos Aires.

En el distrito de Nueve de Julio, desde marzo de 2025, buena parte de los caminos rurales colapsaron. En este contexto, durante la gestión de Javier Milei, las obras del Plan Maestro de la Cuenca del Salado, destinadas a canalizar los excesos hídricos, fueron paralizadas.

“Existen fondos nacionales anunciados para obras hidráulicas que no se ejecutan. No se trata de un detalle administrativo, sino de la diferencia entre prevenir o volver a inundarse”, señaló Héctor Bianchi, concejal de Fuerza Patria del distrito de Nueve de Julio.

Bianchi enfatizó que la situación actual tiene consecuencias directas: “Caminos rurales destruidos, producción frenada y vecinos aislados. No es un caso aislado, sino una crisis que se repite porque las obras no llegan”.

El concejal responsabiliza al Gobierno Nacional por la falta de ejecución: “Si las obras no se realizan, la decisión es política. Los recursos que genera el interior se recaudan en distritos productivos como este, pero no regresan en forma de obras. El resultado es un interior que sostiene al país, pero queda a la deriva cuando llegan las crisis”.

En este marco, Bianchi advirtió sobre el impacto en toda la economía local: “Menos producción, menos trabajo y menor movimiento económico. Es un golpe directo a la comunidad”.

Finalmente, el concejal concluyó: “Lo que está en juego es el federalismo. No puede haber un país que recauda en el interior y decide no invertir en él. Si no hay cambios, cada lluvia volverá a confirmar lo mismo: no es solo el clima, es una decisión política”.