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Seguridad doméstica: cómo prevenir accidentes con gas, electricidad y otros riesgos del hogar

Con la llegada del invierno, el uso de calefacción y artefactos eléctricos aumenta, y con ello los accidentes domésticos, lo que movilizó al ingeniero Carlos R. Mendizábal, de la Universidad Austral, a brindar consejos prácticos para reducir riesgos sin grandes inversiones.

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