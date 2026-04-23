La Bancaria anunció un paro de 24 horas para el lunes por despidos en tesoros regionales

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La Asociación Bancaria confirmó un paro de 24 horas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para el lunes 27 de abril, en protesta por los despidos derivados del cierre de 12 tesoros regionales. La medida, que afecta a los 21 tesoros distribuidos en todo el país, impedirá el traslado y abastecimiento de dinero a las entidades financieras que dependen de estas oficinas.

Según el comunicado difundido por el gremio, titulado “BCRA todo tiene un límite”, los trabajadores denuncian “intimidaciones y amenazas” y alertan que podrían perderse 32 puestos de trabajo. La Asociación Bancaria destacó la falta de diálogo con las autoridades del BCRA y advirtió que, de no obtener respuestas satisfactorias, las medidas de fuerza podrían extenderse a todas las entidades oficiales y privadas que operen tesoros regionales.

El secretario general del gremio, Sergio Palazzo, explicó que el paro afectará principalmente a quienes necesiten acceder a billetes físicos en bancos del interior del país. “Ese día no va a haber provisión de numerario por parte del Banco Central”, señaló en una entrevista radial, y agregó que la medida busca defender la estabilidad laboral de los trabajadores afectados.

Palazzo indicó que la decisión fue tomada luego de una asamblea realizada el miércoles 22 de abril y que, si el BCRA reabre la mesa de negociación, el paro podría desactivarse. Sin embargo, subrayó que el sindicato continuará defendiendo los puestos de trabajo por todos los medios necesarios.

En el comunicado, La Bancaria concluye con un contundente mensaje: “¡No al achique del BCRA! ¡No a los despidos!”.