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Paro del Servicio Meteorológico Nacional deja sin vuelos comerciales a gran parte del país

El organismo estatal suspenderá su actividad este viernes entre las 5 y las 12, afectando la seguridad aérea y provocando la paralización de vuelos, salvo los sanitarios y humanitarios.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) llevará a cabo este viernes un “apagón meteorológico” que impactará directamente en los vuelos comerciales en Argentina. La medida, impulsada por los gremios en protesta por despidos, generará la paralización de los aeropuertos desde las 5 hasta las 12 del mediodía.

Durante ese período, no se emitirán pronósticos, alertas climáticas ni informes de navegación aérea, elementos esenciales para garantizar la seguridad de las operaciones. Por ello, los vuelos comerciales no podrán despegar ni aterrizar en aeropuertos como Ezeiza y Aeroparque. La única excepción serán los vuelos sanitarios y humanitarios, que contarán con protocolos especiales para operar.

Según explicaron los trabajadores del SMN, “sin meteorología no hay vuelos”, destacando la magnitud inédita de la medida y su impacto en la actividad aeronáutica. Pilotos, controladores y aerolíneas dependen de la información del SMN para planificar rutas y evaluar condiciones climáticas.

En sus 154 años de historia, el SMN realiza por primera vez una medida de fuerza, lo que resalta la gravedad del conflicto laboral.

La protesta se da en el marco de la desvinculación de al menos 140 trabajadores del organismo como parte de un plan de ajuste impulsado por el Gobierno.

Desde los gremios denunciaron un “desguace” del SMN que compromete el funcionamiento del servicio y justifican la medida como necesaria ante la falta de respuestas oficiales.

 

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