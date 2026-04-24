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Salud Pública

Cada 24 de abril: día para prevenir la meningitis y salvar vidas

La conmemoración mundial destaca la importancia de la detección temprana, la vacunación y la educación sobre esta enfermedad de rápida evolución

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Cada 24 de abril se conmemora el Día Mundial contra la Meningitis, una fecha dedicada a aumentar la conciencia sobre esta enfermedad que afecta las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. La iniciativa, impulsada por organizaciones sanitarias y asociaciones de pacientes, busca que la información llegue al mayor número posible de personas para reducir riesgos y complicaciones.

La meningitis puede ser causada por bacterias, virus u otros microorganismos y se caracteriza por su rápida evolución. Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, sensibilidad a la luz y somnolencia. Por ello, la detección temprana y el acceso a la atención médica son fundamentales.

La vacunación ha demostrado ser una herramienta clave para prevenir ciertos tipos de meningitis bacteriana, especialmente en la infancia. Las campañas informativas realizadas durante esta jornada refuerzan la importancia de conocer los síntomas y actuar a tiempo.

El Día Mundial contra la Meningitis también busca sensibilizar sobre la prevención y el cuidado de la salud, recordando que la educación y el conocimiento son aliados esenciales para proteger vidas.

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