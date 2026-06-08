Dudignac celebra sus 115 años con una gran fiesta popular el próximo domingo

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La localidad de Dudignac transita una semana especial al cumplirse 115 años de su fundación. En diálogo con Despertate, por Cadena Nueve Máxima 89.9 y Visión Plus TV, la delegada municipal Hermita Gómez invitó a toda la comunidad y a los vecinos de la región a participar de los festejos que se desarrollarán el próximo domingo 14 de junio.

Si bien el aniversario se conmemora este lunes, las celebraciones fueron trasladadas al fin de semana para favorecer la participación de vecinos y visitantes. “Los dudignaquenses tenemos hoy nuestro día feriado, pero no quienes vienen a visitarnos. Además, estamos siguiendo el pronóstico y el próximo domingo se presenta con mejores condiciones climáticas”, explicó Gómez.

La jornada comenzará alrededor de las 10:30 con el acto protocolar y el tradicional homenaje floral. Posteriormente se llevará adelante un desfile de instituciones y centros tradicionalistas, una actividad que, según destacó la delegada, hace tiempo no podía realizarse en la localidad.

“Estamos organizando junto al Centro Tradicionalista de Dudignac un desfile a caballo y de instituciones. Es algo que hace rato no se podía hacer por distintas cuestiones, principalmente económicas, pero este año logramos ponerlo en marcha”, señaló.

Además, el programa incluirá la participación de artesanos locales y de la ciudad de 9 de Julio, espectáculos de danza folclórica a cargo de la escuela local y distintas propuestas para compartir en familia. Se estima que las actividades se extenderán hasta las primeras horas de la tarde.

Un año con mejores perspectivas

Durante la entrevista, Gómez realizó un balance de la actualidad de la localidad y aseguró que la situación es más favorable que la atravesada durante 2025.

“El año pasado sobrevivimos y resistimos. Fue muy complicado porque había muy pocos recursos para gestionar. Este año estamos bastante mejor. Se rompe algo y podemos arreglarlo, necesitamos algo y lo conseguimos mucho más rápido. Se nota que estamos nuevamente en camino”, afirmó.

La funcionaria destacó el esfuerzo realizado por los trabajadores municipales para sostener los servicios en un contexto de falta de personal. Según explicó, actualmente la delegación cuenta con seis empleados menos que años atrás, mientras que el crecimiento urbano de Dudignac ha multiplicado las demandas de la comunidad.

“Dudignac hoy es tres veces más grande que hace diez años y eso implica más servicios. Muchas veces nos toca trabajar con menos gente, pero seguimos adelante junto a los compañeros municipales”, indicó.

Obras pendientes y desafíos

Consultada sobre los problemas de drenaje que afectan a sectores del barrio 4 de Junio, Gómez explicó que se han realizado tareas de limpieza en los canales principales, aunque reconoció que existen sectores específicos donde aún se requieren obras de infraestructura.

“Hay una manzana municipal que está muy baja y cuando llueve el agua queda acumulada. Es una obra que venimos solicitando y que requiere intervención de Obras Públicas. Está en conocimiento del municipio y esperamos que pueda concretarse cuando haya disponibilidad de maquinaria”, detalló.

La delegada también se refirió al estado de los caminos rurales y señaló que la emergencia hídrica registrada en los últimos tiempos ha generado dificultades en distintos puntos del distrito, aunque destacó la colaboración de productores y vecinos para enfrentar la situación.

Reconocimiento a los Bomberos Voluntarios

En otro tramo de la entrevista, Gómez valoró el trabajo de los Bomberos Voluntarios de Dudignac, institución que recientemente celebró el Día Nacional del Bombero Voluntario con diversas actividades.

“Bomberos es una de las instituciones que más trabaja y siempre está acompañando al pueblo. Además cumplen una función muy importante difundiendo alertas y comunicando rápidamente cualquier situación meteorológica que pueda afectar a la comunidad”, expresó.

Finalmente, la delegada renovó la invitación para participar de los festejos por el 115° aniversario.

“Los esperamos a todos. Van a encontrar un pueblo lindo y una comunidad muy anfitriona. Queremos compartir este cumpleaños tan importante para todos los dudignaquenses”, concluyó.