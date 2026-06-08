Alejandro Terriles: “La despedida al Indio fue una expresión social que va mucho más allá de la muerte de un ídolo”

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La multitudinaria despedida a Carlos “Indio” Solari continúa generando repercusiones y análisis más allá del ámbito musical. Tras el paso de cerca de un millón de personas por el velatorio del histórico referente del rock nacional, distintas voces comenzaron a interpretar el alcance social del fenómeno.

En diálogo con Cadena 9, Alejandro Terriles, presidente del Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires, consideró que lo ocurrido durante el fin de semana constituye “un acontecimiento social de enorme magnitud” que trasciende la figura artística del músico.

“Lo primero que debemos tener en cuenta es el fenómeno social que generó a lo largo de toda su carrera artística Carlos Solari. El rock nacional fue siempre un movimiento contracultural importante que produjo cultura popular y grandes adhesiones”, señaló.

Para Terriles, la movilización masiva que se observó durante las jornadas de despedida puso de manifiesto un fuerte sentimiento de pertenencia colectiva. “Generó lo que genera un ídolo popular de esta magnitud: un gran sentido de pertenencia expresado en un clima de paz, armonía y lo que muchos llaman la fiesta ricotera”, afirmó.

El sociólogo remarcó que la despedida debe interpretarse también dentro del contexto social y político actual del país. Según explicó, la convocatoria funcionó como una demostración de convivencia y encuentro ciudadano en un escenario marcado por tensiones y divisiones.

“Fue una expresión social muy fuerte, donde la gente se manifestó pacíficamente y volvió a encontrarse con la calle como espacio de interacción y participación”, sostuvo.

Durante la entrevista, Terriles comparó la dimensión simbólica del Indio Solari con la de otras figuras populares de la historia argentina, aunque destacó una característica diferencial: “No fue solamente un ídolo popular como Gardel o Maradona; también fue un referente de la contracultura argentina que en sus canciones siempre expresó algo más que rock and roll”.

Consultado sobre el comportamiento de los asistentes, el presidente del Colegio de Sociólogos destacó el nivel de organización espontánea que mostró la multitud. “Dentro de todos los que se movilizaron existió un espíritu absolutamente pacífico y de cuidado. La gente entendió que este homenaje no debía transformarse en una situación de descontrol”, explicó.

A su entender, la experiencia deja enseñanzas para toda la sociedad argentina. “Lo de estos días trasciende la muerte de un ídolo. También puede leerse como un mensaje social frente al clima de confrontación que muchas veces atraviesa la vida pública”, indicó.

Finalmente, Terriles consideró que la despedida al músico dejó en evidencia la capacidad de movilización pacífica de amplios sectores de la sociedad. “El pueblo argentino mostró que puede reunirse masivamente ante la pérdida de una figura que marcó generaciones enteras, expresándose de manera ordenada y respetuosa”, concluyó.

La masiva convocatoria para despedir al Indio Solari ya se inscribe entre los acontecimientos culturales más significativos de los últimos años y abre interrogantes sobre el papel que determinadas figuras populares continúan ocupando en la construcción de identidades colectivas en la Argentina.